Triangolo tra Bologna, Londra e Milano: giro d’affari da 75 milioni

Un giro di difensori di livello internazionale potrebbe riguardare Bologna, Londra e Milan: gli affari coinvolgono direttamente anche l’Inter

Il calciomercato potrebbe ancora riservare parecchie sorprese nell’attuale sessione estiva. L’Inter è in una fase complicata, visto ha ancora diverse difficoltà nel trovare il nuovo difensore centrale di piede mancino. Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, il sostituto era stato identificato in Juan Cabal, ma la Juventus si è inserita e l’ha strappato sul più bello ai nerazzurri.

In realtà, i problemi nell’identificare un profilo di questo tipo non riguardano solo la Beneamata, ma anche un altro club italiano come il Bologna. I rossoblù, in realtà, sono ancora bloccati dalla mancata cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal. L’affare sembrava in dirittura d’arrivo, ma la richiesta dei felsinei è sempre più alta, anche perché parte dei proventi dovrebbe essere girata al Basilea.

Sta di fatto che gli emiliani non si schiodano dalla loro valutazione di 50 milioni più bonus, altrimenti si terranno uno dei migliori prospetti italiani, in evidenza negli ultimi Europei con l’Italia – probabilmente il migliore dell’ultima spedizione di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi in Germania. Al momento, i Gunners sono fermi a 40 milioni più bonus, per cui Calafiori dovrà unirsi al ritiro di Vincenzo Italiano.

Intreccio tra Calafiori e Bijol: l’Inter segue a distanza

L’Inter non ha mai davvero pensato concretamente a Calafiori, visti i costi troppo alti dell’eventuale operazione e l’ampia concorrenza sul ragazzo, a partire dalla Juventus. Tra i tanti nomi circolati per sostituire l’ex Roma al Bologna, però, c’è anche Jaka Bijol.

Il centrale dell’Udinese piace da tempo ai nerazzurri e potrebbe essere un’opzione da considerare se alla fine dovesse arrivare una nuova offerta per Stefan de Vrij. Al momento, il mercato è piuttosto fermo anche per l’olandese, ma se le sirene dall’Arabia Saudita dovessero tornare prepotenti, allora l’Inter avrebbe un’alternativa in più per sostituirlo.

C’è da dire che nella lista del Bologna c’è anche Hummels, oltre a Logan Costa, per cui le alternative non mancherebbero alla dirigenza. All’Inter, in ogni caso, conviene che la situazione resti cristallizzata in questa maniera, in modo che anche Bijol sia un’alternativa da ultimi giorni d’agosto. Il suo prezzo l’Udinese l’ha fissato da tempo e si attesta sui 20 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra che con l’incasso di de Vrij, la Beneamata potrebbe decidere di spendere.