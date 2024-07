L’Inter ha ceduto il portiere: UFFICIALE, affare a titolo definitivo

L’Inter ha già ceduto un portiere con un affare a titolo definitivo: ora si deve piazzare anche il rumeno Ionut Radu

Il club nerazzurro sta chiudendo vari affari in uscita con cessioni a titolo definitivo, prestiti secchi e prestiti con diritto od obbligo di contratto. Quasi tutti queste cessioni riguardano giovani. Nei giorni scorsi sono arrivate le cessioni di Zanotti (venduto al Lugano), di Franco Carboni (in prestito con obbligo di riscatto al River Plate), di Oristanio (a titolo definitivo al Venezia) e di Sebastiano Esposito (in prestito con diritto all’Empoli).

Sono già usciti anche Jacopo Martini (centrocampista, 2004), Matteo Milan (2006), Edoardo Stante (2007) e Akinsanmiro (che è andato in prestito alla Samp). Giorni fa è arrivata la notizia del passaggio di Giacomo Stabile (2005) in prestito secco all’Alcione. E dopo l’ufficialità del prestito di Stabile, l’Alcione potrebbe prendersi anche a titolo definitivo il centrocampista Mazzola (un 2005) e il portiere Calligaris (anche lui un 2005).

Calligaris, titolare della Primavera di Chivu nell’ultima stagione, non è l’unico portiere dell’Inter in procinto di essere ceduto. Dal settore giovanile di casa Inter è già uscito per esempio Paolo Raimondi, estremo difensore classe 2005, che si è accasato a titolo definitivo alla Pergolettese.

Raimondi ha firmato un contratto biennale con il club lombardo che milita in Serie C. Intervistato sui canali ufficiali della società cremasca il ragazzo ha raccontato del suo rapporto speciale con l’Inter, a cui si è unito all’età di dodici anni e della sua gioia nell’essere passato alla Pergolettese, la squadra della sua città di nascita.

Un altro giovane portiere ceduto a titolo definitivo

L’anno scorso Raimondi era stato prestato al Parma, che lo ha schierato nella formazione primavera. Ora invece giocherà con i grandi. “Mi sento molto carico e pronto a vivere quest’esperienza“, ha detto il giovane.

Anche un altro portiere nerazzurro, il 2006 Francesco Tommasi è vicinissimo alla Cremonese: l’operazione dovrebbe essere già definita, manca solo l’ufficialità. E ora si tratta di cedere Radu. Nella prima amichevole stagionale contro il Lugano Inzaghi ha fatto entrare nel secondo tempo tutti i giocatori disponibili in panchina, effettuando in tutto dodici cambi. Solo uno è rimasto seduto senza giocare: Radu.

Forse Inzaghi non gli ha ancora perdonato l’erroraccio contro il Bologna che è costato lo Scudetto all’Inter due anni fa, o forse non voleva togliere minuti a Di Gennaro. Fatto sta che il rumeno deve trovarsi al più presto una nuova squadra. Si era parlato di un interesse da parte del Como che sembra già scemato e poi di una possibile offerta del Genoa che però non si è mai concretizzata.

I destini alterni di Radu e Stankovic

Sembra che Ionut Radu abbia mercato in Francia e in Medio Oriente. Il suo procuratore aspetta l’offerta giusta. L’Inter si accontenterà di un piccolo indennizzo. L’Inter non ci punta più da troppo tempo, ormai. E pensare che non più di quattro anni fa in molti lo consideravano l’erede designato di Handanovic.

Per il giovane portiere serbo che la scorsa stagione ha ben figurato in prestito alla Samp, invece, potrebbero arrivare presto offerte ufficiali dalla Serie A e dalla Ligue 1. L’Inter vorrebbe darlo in prestito in qualche club dove il ragazzo possa giocare e crescere. Per esempio, si era fatto avanti il Venezia, ma con l’intenzione di prenderlo come secondo portiere. E al club nerazzurro la cosa non piace più di tanto.

Rimandare Filip Stankovic in B non sembra la soluzione migliore. Per questo si sta aspettando che si possa materializzare la condizione ideale per una cessione a titolo temporaneo o sempre con possibilità di controriscatto.