“L’ultima idea per la difesa”: Inter-Monza, affare a sorpresa

Ecco un altro Carboni sul binario Inter-Monza, ma non è parente di Valentin: l’Inter piomba sul difensore per rinforzare il pacchetto arretrato di Inzaghi dopo il flop di mercato Cabal

Che Inter e Monza siano state per diverso tempo alleate sul mercato non è affatto una novità, complice l’ottimo rapporto di fratellanza che intercorre fra Giuseppe Marotta da una parte e Adriano Galliani dall’altra.

Sin dall’arrivo della formazione brianzola in Serie A, infatti, i due club vicini di casa hanno ingrandito la mole l’affari e soprattutto per i nerazzurri la creazione di questo ponte si è rivelato particolarmente utile per alleggerire il proprio organico stagionale a disposizione di Simone Inzaghi.

Senza nulla togliere a Stefano Sensi, l’accordo più vibrante è stato raggiunto lo scorso anno per Valentin Carboni. In maglia biancorossa il fantasista argentino ha dato il meglio di sé tanto da stregare persino Lionel Scaloni per una chiamata con la Nazionale maggiore e al termine del prestito al Monza, ha attirato su di sé una schiera vivida di pretendenti al suo cartellino con l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi prima fra le indiziate. Ora però un nuovo nome è finito sul taccuino dell’Inter seguendo il percorso inverso ed è quello di un altro Carboni, quasi questo cognome fosse una sorta di garanzia per il futuro del calcio. Trattasi di Andrea, nient’affatto parente di Valentin, ma ugualmente promettente nel reparto difensivo.

Inter su Andrea Carboni del Monza, costa 10 milioni ma occhio a Valentin

L’Inter lo ha preso di mira soprattutto in funzione del rafforzamento delle retrovie dopo il forfait nella trattativa per l’annessione di Juan Cabal che fino a qualche giorno fa era presenza gradita, prontamente prelevato dalla Juventus di Thiago Motta per perseguire i propri scopi.

Di Andrea Carboni c’è certezza che possa fare bene e parte delle sue qualità sono saltate fuori lo scorso anno agli ordini di Raffaele Palladino, disponendosi in mezzo al campo non soltanto come braccetto di sinistra ma anche esterno all’occorrenza. Anche per il nuovo tecnico Alessandro Nesta – rivela ‘calciomercato.it‘ – potrebbe rivestire una certa importanza tattica, sempre che Galliani non preferisca ricorrere al mercato per fare profitto: le richieste per il suo cartellino ammontano a circa 10 milioni di euro al momento. Non una cifra impensabile per l’Inter, che resta in agguato. Non si esclude persino l’immissione di una contropartita del calibro dello stesso omonimo Valentin Carboni, pupillo di Galliani, a mezzo di un nuovo prestito secco.