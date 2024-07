Inter col contagocce, servono Taremi e Salcedo: 2-1 alla Pergolettese | VIDEO

Seconda sfida amichevole della fase di preparazione pre-campionato per l’Inter sul terreno di gioco del BPER Training Centre di Appiano Gentile, i padroni di casa hanno superato gli ospiti della Pergolettese con un solo gol di scarto

A seguito di una prima prova convincente contro la formazione svizzera del Lugano, l’Inter ha ospitato per la seconda battuta di questa fase iniziale di preparazione pre-campionato la formazione della Pergolettese attualmente militante nel Girone A di Serie C. Così come accaduto lo scorso anno.

Sul terreno di gioco principale del BPER Training Centre di Appiano Gentile, casa d’allenamento della formazione nerazzurra di Simone Inzaghi, la squadra è scesa in campo con un undici titolare del tutto nuovo agli occhi dei tifosi. Complici sicuramente le tante importanti assenze.

Il mister ha optato per il neo arrivato Josep Martinez fra i pali, davanti al tridente difensivo composto da Bisseck, Agoumé nelle vesti di centrale assoluto e Fontanarosa.

Lungo la linea di centrocampo spazio a Zielinski, Asllani e Mkhitaryan coadiuvati da Kamate e Carlos Augusto sulle fasce; mentre in attacco riproposta la coppia Taremi–Correa.

Sin dai primi minuti di gioco la pressione nerazzurra s’è fatta sentire così come la differenza di livello tecnico, ciononostante la formazione ospite della Pergolettese ha speso bene la prima mezz’ora di gioco tenendo sullo 0-0 il risultato a cavallo con un primo cooling-break necessario, viste le alte temperature su suolo lombardo.

Al 34′ si sblocca la partita grazie al lavoro in profondità di Asllani che ha pescato Taremi, decisivo col rasoterra alle spalle del portiere avversario. Ripresa a ritmi sostenuti ed intrisi di un sostanziale equilibrio, con l’Inter vicina al raddoppio grazie all’incursione di Carlos Augusto sulla fascia sinistra che colpisce il palo opposto.

Ottimo l’impatto del solito Mkhitaryan, onnipresente in campo in tutte le fasi di gioco. Sfruttate molte sostituzioni da Inzaghi soprattutto nel finale, di cui Salcedo è riuscito ad imprimere il 2-0 con un tocco di punta in anticipo davanti al difensore in marcatura. Al 91′ è giunto il gol di Capoferri su spizzata di testa per accorciare le distanze, prima del fischio finale.

Inter-Pergolettese 2-1, tante occasioni non concretizzate

A seguire il tabellino marcatori della sfida amichevole Inter-Pergolettese, tenutasi nel caldo pomeriggio estivo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile.

Inter-Pergolettese 2-1

Tabellino: 34′ Taremi (Int), 88′ Salcedo (Int), 91′ Capoferri (Per)