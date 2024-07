L’Inter presenta la nuova maglia: “Celebra la Seconda Stella” | FOTO e VIDEO

Ecco la nuova prima maglia dell’Inter: Il nuovo Home Kit celebra le ambizioni future del Club e il legame con la città di Milano”

Attraverso il proprio sito e i canali social, l’Inter ha presentato ufficialmente la nuova prima maglia che verrà utilizzata nella stagione che sta per iniziare. È in vendita a partire delle ore 10 di questa mattina.

“Il nuovo Home Kit celebra la Seconda Stella, le ambizioni future del Club e il legame con la città di Milano – scrive la nota ufficiale del club – Inter e Nike presentano l’attesissima nuova maglia per la stagione 2024/25. Sulla jersey destinata a diventare iconica torna il tricolore e, per la prima volta, è presente la storica Seconda Stella”.

👕⚫️🔵”Il nuovo Home Kit celebra la Seconda Stella, le ambizioni future del Club e il legame con la città di Milano”. #Inter 📸@Inter pic.twitter.com/zmUZ4zsGn1 — Interlive (@interliveit) July 23, 2024

“Il recente traguardo conquistato dai nerazzurri guida la campagna di lancio della maglia, che pone al centro il tema del processo creativo – prosegue la nota – Attraverso i diversi processi di realizzazione delle stelle, la campagna esalta ancora una volta il legame del brand con Milano, una città che crea, costruisce e dà forma alle idee e ai sogni”.

“Il logo dell’Inter, per la prima volta nella versione con le due stelle, si trova cucito al centro della maglia, affiancato sul lato sinistro dal tricolore. Il front della maglia vede inoltre l’esordio di Betsson Sport, nuovo Official Main Partner, mentre sul retro prosegue la collaborazione con U-Power, Official Back Jersey Partner del Club”, conclude il comunicato di presentazione.