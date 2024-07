Fumata bianca tra Inter e Fiorentina, è ufficiale: ha firmato

Affare fatto tra Inter e Fiorentina. Comunicato congiunto dei due club che hanno formalizzato il trasferimento a titolo definitivo

Manca meno di un mese al via del campionato. Sarà proprio l’Inter campione d’Italia a disputare il primo match della nuova stagione contro il Genoa, in trasferta, sabato 18 agosto alle 18.30. Un impegno subito probante per i nerazzurri, opposti a una delle formazioni rivelazione dello scorso campionato.

Due settimane dopo ci sarà, invece, il debutto dell’Inter Women, la compagine femminile che ha cambiato guida tecnica con Rita Guarino sostituita da Gianpiero Piovani, arrivato dal Sassuolo. Toccherà all’ex centravanti di Piacenza e Livorno provare a migliore il quinto posto ottenuto nello scorso campionato, terminato a ben 36 punti di distanza dalla Roma, vincitrice dello Scudetto per il secondo anno consecutivo.

Inter Women che, alla stregua della compagine maschile, si è già mossa sul mercato. Lo scorso fine settimana è stato ufficializzato il trasferimento, in prestito dal Bayern Monaco, del portiere Cecila Ran Runarsdottir. Oltre all’estremo difensore islandese, l’Inter è inoltre vicinissima a Martina Tomaselli, centrocampista della Roma classe 2001, che Piovani ha già allenato a Sassuolo.

Dalla Fiorentina all’Inter, affare fatto: è ufficiale

Non solo nuovi acquisti per l’Inter. Nelle scorse ore, il club nerazzurro ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo della centrocampista Lucia Pastrange alla Fiorentina Femminile, compagine qualificata alla prossima edizione della Women’s Champions League.

FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo di Lucia Pastrenge alla Fiorentina.#ForzaInter #InterWomen — Inter Women (@Inter_Women) July 22, 2024

Lucia Pastrange si trasferisce in viola a titolo definitivo con un contratto fino al 2026. Classe 2002, la centrocampista ha disputato le ultime tre stagioni in prestito al Como. Con le lariane ha conquistato la promozione in Serie A e totalizzato 4 gol in 66 presenze complessive. Oltre a quello della Pastrange, la Fiorentina ha ufficializzato anche un altro importante arrivo, quello di Agnese Bonfantini, acquistata in prestito dalla Juventus.

A proposito di cessioni, l’Inter Women ha comunicato l’avvenuta risoluzione contrattuale con Alice Regazzoli e Anna Catelli. Entrambe le giocatrici si sono trasferite al Parma, stesso club in cui giocherà Gaia Lonato, passate alle emiliane a titolo temporaneo. Quest’ultima, prima del prestito, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Inter.

L’Inter Women di Gianpiero Piovani esordierà nel campionato di Serie A l’ultimo weekend di agosto contro la Sampdoria, in casa. A seguire, trasferta a Napoli e il 21 settembre primo big match della stagione con il Derby contro il Milan che, curiosamente, si disputerà nello stesso weekend in cui è previsto quello maschile in Serie A.