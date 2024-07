Giuntoli condanna ancora l’Inter: triangolo assurdo in Francia

Cristiano Giuntoli potrebbe condannare ancora una volta l’Inter in sede di calciomercato: occhio a un nuovo triangolo con la Francia

La rivalità tra Inter e Juve è sempre più accesa e potrebbe essere così per tutta la prossima stagione, in cui le due big animeranno il derby d’Italia per lo scudetto e cercheranno di fare bene anche in Champions League e nel Mondiale per club. Ad ogni modo, le prime avvisaglie sono arrivate già in questa sessione di calciomercato.

L’Inter ha ben pochi obiettivi, schiava di paletti economici serrati e senza possibilità di evaderli, ma anche senza alcuna intenzione di stravolgere la squadra dopo il successo della scorsa stagione. Però, aveva messo nel mirino Juan Cabal dal Verona per un’operazione totale da 10 milioni di euro, per poi perderlo proprio sul gong finale per colpa dell’irruzione della Juve, che ha alzato l’offerta al club veneto e ha portato a Torino il ragazzo colombiano.

La storia potrebbe presto ripetersi – e negli anni i casi di questo tipo non sono pochi da entrambe le parti -, ma in maniera decisamente più indiretta e per via di un triangolo assurdo con la Francia. Una cessione da parte del club bianconero potrebbe condannare ancora una volta la Beneamata.

La Juve condanna ancora l’Inter: triangolo tra Huijsen e Valentin Carboni

Giuntoli ha messo sulla lista dei cedibili calciatori importanti come Federico Chiesa, Matias Soulé e Dean Huijsen per finanziare nuovi colpi in entrata. Proprio quest’ultimo potrebbe nascondere una brutta sorpresa per l’Inter. Non resterà alla Roma dopo il prestito di sei mesi della scorsa stagione e il Borussia Dortmund sembrava aver messo la freccia su tutti gli altri per il centrale.

Dopo vari interessi anche in Italia e in Inghilterra, ora è spuntato il Marsiglia, con l’intenzione di regalare a Roberto De Zerbi un difensore abile in impostazione e nel gioco con i piedi. La valutazione che fa la Juve del ragazzo è di 20 milioni di euro, una cifra importanti per le casse dei francesi: se dovesse andare a buon fine l’affare, è difficile che l’OM possa presentare anche un’offerta di più di 30 milioni all’Inter per Valentin Carboni.

Sarebbe una mazzata per il bilancio e probabilmente i nerazzurri non avrebbero chance di tornare su Gudmundsson. L’operazione non andrebbe del tutto demonizzata, ma a condizioni diverse, magari in prestito oneroso con obbligo di riscatto. In ogni caso la spesa per Huijsen non faciliterebbe le cose, anche perché il Marsiglia ha già speso tanto per Greenwood e Hojberg.