Addio all’Inter già arrivato: maxi scambio, affare incredibile

Dopo l’addio all’Inter, si studia l’affare per farlo rimanere in Serie A: l’offerta comprenderebbe addirittura tre pedine di scambio

Il 30 giugno scorso l’Inter ha salutato senza particolari rimpianti i giocatori in scadenza di contratto e il profilo in rosa non riscattato. Così, accanto ad Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, Davy Klaassen e Stefano Sensi, è uscito anche Emil Audero, che l’Inter aveva preso in prestito dalla Sampdoria con diritto di riscatto per coprire il ruolo di secondo portiere dietro Sommer.

Pur avendo lasciato un buon ricordo di sé a Milano, l’italo-indonesiano è così tornato a Genova in attesa di nuove proposte più esaltanti rispetto al campionato di B. Dalla parte opposta, non essendo riuscita a centrare la promozione in A, la Samp non ha potuto far scattare il diritto per i riscatti di Sebastiano Esposito e Filip Stankovic. L’attaccante campano è già stato girato dall’Inter in prestito (con diritto di riscatto) all’Empoli. Per il portiere, invece, non è ancora stata presa una decisione.

Filip è parecchio indeciso sul da farsi. Lo hanno cercato squadre di Serie B, almeno un paio di club di A, squadre francesi e forse è stato contattato anche da una squadra olandese di alta classifica. L’Inter, però, vorrebbe che giocasse in un campionato di prima fascia, per farlo progredire nella sua maturazione. E anche il giovane Stankovic, ovviamente, preferirebbe confrontarsi con un club di livello.

Nelle scorse settimane è stato in più occasioni accostato al Como. E di sicuro gli azzurri di Lombardia lo hanno cercato, informandosi anche con l’Inter rispetto alla possibilità di un prestito secco. Da parte del ventiduenne serbo nato a Roma non è però mai arrivato un ok. Stankovic sembra più tentato da un’esperienza all’estero, dato che il club allenato da Cesc Fabregas aveva chiaramente in progetto di prenderlo come secondo portiere.

Scambio con la Samp: dopo l’addio all’Inter Audero punta al Como

La prima scelta del Como era infatti Pau Lopez del Marsiglia. L’affare con i francesi pareva praticamente già chiuso, poi all’improvviso è saltato. E così il Como si è fiondato su Emil Audero, dopo aver chiuso per il quarantunenne Pepe Reina (che si è offerto all’amico Fabregas come secondo portiere).

Per convincere la Samp, i lariani vorrebbero offrire tre giocatori: si parla dunque di un maxi scambio per il portiere che da poco più di un mese ha dato il suo addio all’Inter di Inzaghi. Per arrivare a ingaggiare Audero, stando alle informazioni raccolte da Sky Sport, il club neopromosso è disposto a dare in cambio Simone Ghidotti, Nikolas Ioannou e Alessandro Bellemo. E la proposta, così articolata, non lascerebbe insensibile la Samp. A quanto pare, i liguri sono pronti ad accettare.

Per Filip Stankovic, però, cambia poco, perché il Como ha già preso Reina e con Audero completerebbe gli acquisti per coprire il ruolo del portiere. Ecco perché a oggi sembra molto più probabile che il giovane portiere serbo si trasferisca in Ligue 1, dove è seguito dal Nantes. Anche Radu ha offerte dal campionato francese.

Venezia, Samp e ritorno in Olanda

Anche la pista che porta al Nantes sembra però essersi raffreddata. E così per Stankovic l’opzione più concreta al momento è quella del Venezia. Anche lì, però, il serbo potrebbe partire come secondo portiere. Inoltre, il naufragare della trattativa legata all’acquisto di Tessmann ha allontanato anche l’estremo difensore dalla Laguna.

Per il figlio di Dejan la speranza è che possa farsi di nuovo avanti il Nantes, e che il club francese possa garantirgli un posto da titolare nella prossima Ligue1. In alternativa l’Inter potrebbe ascoltare le proposte in arrivo dall’Olanda, dove Filip ha già giocato due anni, o contattare la dirigenza del Genoa, per offrire il giovane portiere in prestito. Non va poi esclusa una possibilità di ritorno in Serie B alla Samp, squadra in cui, la scorsa stagione ha fatto benissimo.

Sì, i doriani giocano in B, ma la piazza è comunque calda, e un’esperienza nell’undici allenato da Pirlo potrebbe essere molto più formativa rispetto a un campionato in una squadra destinata a lottare per la salvezza in A o in Francia.