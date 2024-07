Decisione presa: affare in prestito, ribaltone Inter

L’Inter valuta un grande colpo, ribaltone dietro l’angolo: Marotta è pronto a prendere il gioiello in prestito

Vincere aiuta a vincere. Da questo concetto Simone Inzaghi ha in mente di ripartire per traghettare la sua Inter lontano, ai vertici del calcio mondiale. In tal senso il mercato ha già dato una grossa mano alla rosa dell’Inter, anche se non è finita qui…

La caccia ai prossimi colpi da regalare al mister piacentino è già aperta da diverse settimane. La dirigenza nerazzurra sta valutando in quasi ogni settore del campo le occasioni più giuste, quelle che soddisfino i parametri societari dal punto di vista economico e siano gradite lato tecnico e tattico a Inzaghi.

Un’idea che sta prendendo quota negli ultimi tempi è quella di sostituire Marko Arnautovic in attacco. In scadenza il 30 giugno 2025, il rendimento non è sato all’altezza negli ultimi mesi. Ecco perché se dovesse arrivare una proposta convincente, Marotta e Ausilio non esiterebbero nel far partire il 35enne austriaco.

Al di là di questa possibile operazione in uscita, ce n’è un’altra in entrata – totalmente slegata – che farebbe sicuramente comodo al gruppo nerazzurro. I fari nerazzurri si sono posati su diversi campionati, sparsi in tutto il mondo. Ma il prossimo colpo per l’attacco potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Uno dei giocatori che ha fatto meglio nella stagione 2023/24 si starebbe avvicinando alla firma con la ‘Beneamata’ ma solo a determinate condizioni.

Inzaghi vuole sempre Gudmundsson: Inter, solo in prestito

‘La Gazzetta dello Sport’ torna a parlare dell’attacco dei campioni d’Italia e di Memphis Depay come proposta a zero dall’entourage dell’olandese. L’Inter, però, sembra molto fredda: il motivo è presto detto. Da Viale della Liberazione hanno occhi e orecchie solo per Albert Gudmundsson, 27enne nazionale islandese che con la maglia del Genoa ha mostrato doti fuori dal comune.

È da mesi un obiettivo primario per l’Inter ma anche per altre big come la Juventus: in questo momento, però, in pole position ci sono i campioni d’Italia. L’Inter sarebbe interessatissima a prendere il classe ’97: ma solo ad una condizione. O in prestito o niente, l’idea della firma a titolo definitivo non convince la dirigenza.

Il motivo è da ricercare nei ‘guai’ legali di Gudmundsson sul quale pende in Islanda l’accusa di molestie sessuali. Un anno fa scoppio la bufera, da due mesi il caso è stato riaperto e quindi c’è il rischio che il calciatore possa incappare in una serie di pene durissime.

Ecco perché la soluzione ideale, in realtà l’unica percorribile agli occhi di Marotta, rimane solo il prestito. Gudmundsson nell’ultima stagione con la squadra allenata da Alberto Gilardino ha collezionato 16 gol e 5 assist vincenti in 37 presenze complessive. Prestazioni che hanno da subito attirato l’attenzione di grandi società come l’Inter. Ma ora la conditio sine qua non è stata definita: l’islandese può vestire la maglia dell’Inter soltanto in prestito.