Colpo di genio dell’Inter: incasso da 25 milioni

L’Inter può incassare 25 milioni di euro già nelle prossime settimane: merito di un colpo di genio da parte della società nerazzurra

Il passato può ridefinire in maniera diretta il presente e il futuro di una persona, di un club, di una società. Vale anche e soprattutto per l’Inter, che spesso nella sua storia ha fatto della tradizione la sua forza per raggiungere successi molto importanti in Italia e in campo internazionale.

L’ultimo in ordine di tempo è la conquista della seconda stella, un traguardo eccezionale e che ha animato per settimane una grande festa nei confini cittadini e in tutto il mondo tra i tifosi che seguono costantemente le vicende di Lautaro Martinez e compagni. Il grande trionfo sul campo, sublimato dalla vittoria contro il Milan nel derby, dà la spinta per nuovi traguardi futuri, anche sotto il profilo gestionale ed economico.

Sta succedendo anche negli ultimi giorni con un’iniziativa destinata a raccogliere ampi consensi nel pubblico nerazzurro. Inter, infatti, insieme a Nike e con un sponsor tutto nuovo come Betsson Sport, ha presentato la nuova prima divisa per la stagione 2024/25, la prima dopo la seconda stella e le cose stanno andando benone per il club meneghino.

L’Inter passa all’incasso dopo la presentazione della prima maglia

C’era grande attesa tra i tifosi per capire come starebbe stata la nuova divisa e alla fine sono stati soddisfatti da un mix di tradizione e originalità. I colori sono i più cari ai supporters: il blu è quello intenso che tanto piace ai veri fan e non possono mancare le iconiche strisce verticali, che però sul lato sinistro vengono sfalsate da un motivo a zig zag.

I dati delle vendite dei primi giorni testimoniano un trend in crescita, anche grazie all’attenta opera di Inter Media House, che ha presentato ufficialmente il prodotto con un video ad hoc molto emozionante. La crescita del brand passa anche da campagne come queste, che poi portano risultati eccezionali anche sotto il profilo economico.

Erano nei nostri sogni, ora vivono sulla nostra pelle ⭐⭐

Affrontiamo nuove sfide mentre diamo forma al nostro futuro 🔥 The Stars. The Start. 👕🖤💙#ForzaInter @nikefootball — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 23, 2024

Si prevede che possano essere vendute addirittura 200mila maglie nelle prossime settimane per un incasso totale da 25 milioni di euro. È davvero tantissimo e testimonia ancora una volta l’affetto dei tifosi, ma anche la bravura del club negli ultimi anni in questi aspetti, fondamentali per la gestione di qualsiasi azienda.