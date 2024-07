Marotta stupisce Inzaghi: colpo a zero in difesa

Una nuova idea per la difesa potrebbe fare breccia nelle aspettative di Simone Inzaghi: attenzione a un nuovo colpo a parametro zero per l’Inter

L’Inter targata Marotta e Ausilio negli ultimi anni ci ha abituato a diversi colpi a parametro zero di alto livello, calciatori pagati poco in relazione al loro valore e abili a dare un contributo importante alla squadra. Tra questi bisogna menzionare sicuramente Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, anche Marcus Thuram e ora Mehdi Taremi. Insomma buona parte dell’ossatura della squadra è stata costruita così, senza dimenticare un’alternativa importante come Piotr Zielinski.

Non va sempre bene, ma in generale è possibile trovare affari che possono risultare decisivi per le sorti della squadra senza spendere eccessivamente e con grande attenzione ai bilanci, come imposto prima da Steven Zhang e ora da Oaktree. Proprio per questo, la squadra mercato è sempre molto attenta ai nomi che potrebbero emergere in entrata e uno di questi potrebbe rapidamente scalare le gerarchie della società.

Sappiamo bene che l’Inter ha bisogno di un nuovo centrale di sinistra per sostituire all’occorrenza Alessandro Bastoni, ma la prossima estate ci sarà l’addio di Francesco Acerbi, per cui anche nel cuore della retroguardia ci si aspetta almeno un colpo importante. Anche questo profilo potrebbe arrivare a parametro zero.

L’Inter ha un nuovo difensore a zero nel mirino: arriva dalla Germania

L’ultima idea sui taccuini della società è Danilho Doekhi, un gigante olandese da 190 centimetri d’altezza dalla fisicità straripante, che si è messo in evidenza nelle ultime stagioni con la maglia dell’Union Berlino. La valutazione del classe 1998, che non si può considerare un profilo esperto bensì un ragazzo che ha ancora una lunga carriera davanti, è arrivata fino a 20 milioni di euro.

Ora è scesa per via della sua situazione contrattuale. Doekhi, infatti, ha un accordo con i tedeschi in scadenza a giugno 2025 e vorrebbe tornare al più presto a giocare la Champions League, magari affacciandosi anche alle rotazioni della sua nazionale.

All’Inter troverebbe un maestro come Stefan de Vrij, che potrebbe introdurlo al meglio nel suo percorso in Italia. Al momento rappresenta comunque un’idea a lunga gittata, dato che l’Inter è interessata esclusivamente se non dovesse rinnovare e arrivare a scadenza nel 2025. A quel punto, potrebbe essere un’occasione da non farsi sfuggire, specialmente se le richieste per commissioni e ingaggio saranno ragionevoli.