“Avvistato in città”: nuova squadra per Arnautovic, incontro e svolta Inter?

L’Inter vuole disfarsi di Arnautovic, il cui contratto coi nerazzurri scade alla fine della prossima stagione. Pista a sorpresa in Serie A

Non è un mistero il fatto che l’Inter debba cedere Arnautovic, al di là di Correa, prima di poter prendere un altro attaccante. Precisamente una seconda punta, come chiesto da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, considerato che l’anno prossimo ci saranno più partite, vorrebbe anche un quinto calciatore per completare il reparto avanzato. Per ragioni di lista, la dirigenza potrebbe ‘accontentarlo’ inserendo un giovane, o comunque un calciatore cresciuto nel vivaio interista.

Arnautovic è appena tornato ad Appiano dopo le vacanze post Euro2024. Il via alla preparazione per la nuova stagione è scattato con un po’ di ritardo perché si è presentato con una sindrome influenzale. Piazzarlo altrove non sarà semplice, ha 35 anni e uno stipendio lordo sui 7 milioni di euro, grossomodo come quello del sopracitato Correa.

Inoltre l’austriaco non sembra al momento molto predisposto ad andarsene da Milano, dove è riapprodato l’estate scorsa per circa 10 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e bonus. Del resto ha un altro anno di contratto con il club ora di Oaktree. La strategia dell’Inter fin qui è stata chiara: niente ‘scontro’ per il divorzio, proprio per evitare un dannoso braccio di ferro. Da Arabia e Turchia l’Inter spera che possano arrivare delle offerte ‘stuzzicanti’ per il viennese.

In realtà una proposta potrebbe pure arrivare dalla Serie A. Già, perché le ultime indiscrezioni di calciomercato danno il numero 8 nerazzurro nel mirino di una delle neopromosse. Parliamo del Como, autore di una corposa campagna acquisti. L’ultimo arrivato è un certo Varane…

L’Inter vuole liberarsi di Arnautovic. Spunta il Como: “L’austriaco avvistato in città”

Stando a ‘Il Giorno’, ieri proprio a Como è stato avvistato l’attaccante austriaco. Non si tratta di un fatto insolito, visto che ‘BPER Training Centre’ si trova a due passi dalla città. Il quotidiano non esclude però che possa essersi incontrato con la dirigenza lariana in vista di un possibile trasferimento alla corte di Fabregas.

L’ipotesi Como non è impossibile per il futuro di Arnautovic, considerato che la società dei fratelli Hartono è a caccia di un altro rinforzo di spessore per il proprio reparto offensivo. Sono ancora in orbita comasca i nomi di Martial e Depay, entrambi svincolati e proposti pure ad Ausilio. Il quale solo con la partenza del classe ’89 potrebbe muoversi per una seconda punta, con Gudmundsson che – nonostante le vicende extra campo – rimane in cima alle preferenze.