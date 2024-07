Chiesa all’Inter: la ‘mossa’ clamorosa di Marotta

Con una mossa a sorpresa, Beppe Marotta avrebbe già destabilizzato il mondo Juve per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa.

Arrivano conferme sull’interesse dell’Inter per Federico Chiesa. Come più volte spiegato sulle pagine di questo sito, Chiesa non è un obiettivo attuale per i nerazzurri ma potrebbe diventare un giocatore da valutare tra dodici mesi, a costo zero. Alla dirigenza dell’Inter piacciono molto i colpi del genere. Inoltre ci sarebbe la soddisfazione, non marginale, di soffiare un giocatore alla Juventus. Non uno qualsiasi ma uno che i bianconeri hanno pagato a peso d’oro.

A parte ciò, è risaputo che Beppe Marotta nutra sincera stima nei confronti dell’attaccante esterno nato a Genova ed esploso con la maglia della Fiorentina. A Torino sono sempre più nervosi. Chiesa, con un contratto in scadenza a giugno 2025, avrebbe già rifiutato due offerte recepite come interessanti da Giuntoli. Prima avrebbe detto no all’Al Ahli e poi al Besiktas.

I rifiuti possono essere interpretati in due modi. I più sospettosi immaginano che Chiesa si sia già promesso a zero a qualcuno. Ma sarebbe difficile figurarselo per una stagione intera in bianconero, con la società e la tifoseria contro. Più verosimilmente, Chiesa potrebbe star aspettando l’offerta di un big club. Sembra che voglia andarsene al Bayern Monaco o che speri in una chiamata da Antonio Conte a Napoli. Si è parlato anche di Roma, meta che potrebbe intrigarlo solo in virtù di una posizione da stella della squadra.

I rifiuti, le paure, i dispetti: tra Chiesa e la Juve è crisi profonda

La Juve ha aspettato troppo per venderlo? In realtà, Cristiano Giuntoli sperava che l’Europeo potesse mettere in risalto le sue doti e far salire il prezzo. Purtroppo Chiesa, insieme a tutta la Nazionale italiana, non ha fatto bene, e le squadre interessate si sono ritirate o hanno abbassato le offerte. La soluzione potrebbe essere il rinnovo ponte. Ma Chiesa sarà disposto a venire a patti col club?

La pace sembra lontana. Thiago Motta ha già fatto intendere di considerare Chiesa un giocatore inutile. Giuntoli lo tratta con insofferenza. E tutto ciò, evidentemente, indispettisce il ragazzo, che è passato nella percezione dei tifosi bianconeri da giocatore italiano più forte a elemento dannoso dal punto di vista tecnico, tattico e umano. E Menomale che il problema di Chiesa doveva essere Allegri…

In effetti l’allenatore livornese lo ha valorizzato poco e male, soprattutto nell’ultimo anno. Ma è anche vero che Chiesa ha dimostrato alcuni limiti tattici e fisici. Da ragazzo se la cavava grazie a uno sprint bruciante e un’impressionante verve atletica che sembra aver perso dopo i vari infortuni. Eppure, tecnicamente, l’ex Fiorentina potrebbe avere ancora tanto da dire.

Sabatini su Chiesa e il messaggio di Marotta: una mossa da stratega

Uno che invece crede che Chiesa sia stato sopravvalutato è il giornalista Sandro Sabatini. “Da anni si diceva il rendimento di Chiesa era legato a chi non lo faceva giocare nella sua posizione“, ha dichiarato il famoso opinionista, intervenuto a Radio Radio. “Abbiamo passato tempo a dire che doveva giocare a destra o a sinistra, anche Spalletti parlava di posizione giusta“.

“Poi in Nazionale ha giocato ovunque ed è finito in panchina“, ha continuato l’intervistato. “Se guardi i numeri di Chiesa, anche prima dell’infortunio, non sono numeri per una valutazione così alta. Si tratta di una dinamica di mercato, a Chiesa è stato sempre detto che non giocava bene per colpa dell’allenatore…“.

Dopodiché Sabatini ha evocato una mossa a sorpresa da parte di Beppe Marotta su Chiesa: “Il giocatore non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno e ora si è messo in testa di andare via a parametro zero perché il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio…“