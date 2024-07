Dall’Arsenal all’Inter: telefonata e via libera al prestito

L’Inter è al lavoro sul calciomercato, ma un nuovo profilo potrebbe all’improvviso impattare il destino della Beneamata: via libera al prestito

Il calciomercato dell’Inter non sta avendo particolari svolte, soprattutto per quanto riguarda le entrate. La società è stata abbastanza chiara sul fatto che non serva una sessione estiva stellare per migliorare la squadra, piuttosto pochi colpi mirati per allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

La situazione in attacco in casa nerazzurra, però, va tenuta sotto controllo. Soprattutto dopo la partenza di Valentin Carboni, ormai indirizzato verso il prestito con diritto di riscatto per 40 milioni di euro totali al Marsiglia, ma senza che l’Inter perda comunque il controllo del suo cartellino, anzi con la possibilità di riprenderlo per pochi milioni, nel caso in cui dovesse esplodere.

Se anche Marko Arnautovic e Joaquin Correa dovessero dire addio, a quel punto ci sarebbe la possibilità di far arrivare a Milano un quarto attaccante, un fantasista abile nel saltare l’uomo e che possa risolvere determinate partite più bloccate – un calciatore comunque con caratteristiche diverse da chi c’è già oggi. Nonostante oggi non sia neanche partita una vera e propria trattativa, il primo nome in lista resta quello di Albert Gudmundsson.

Pista a sorpresa dall’Arsenal: spunta Nelson per l’Inter

Nell’Arsenal gioca un calciatore che non è nella rosa dei titolarissimi e potrebbe partire anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto per trovare maggiore spazio. Si tratta di Reiss Nelson, nazionale inglese classe 1999 che i Gunners hanno blindato con un contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno.

Su di lui c’erano aspettative molto alte, ma non è mai riuscito a trovare la continuità attesa e a diventare un titolarissimo, per cui il suo addio non sarebbe un grosso problema per i Gunners, che anzi preferirebbero valorizzarlo altrove, a questo punto. Nei discorsi con gli intermediari, quindi, è uscito anche il suo profilo, anche perché l’Inter è in un momento di valutazione e al momento resta ferma in entrata.

Si tratta infatti di un’ala di piede destro, che può agire anche nelle zone centrali del campo, quindi come seconda punta abile nel creare la superiorità numerica e con caratteristiche diversi da tutti gli altri interpreti offensivi nerazzurri. Al momento, il suo profilo resta nelle retrovie con l’Inter che sembra più orientata su altri nomi, ma non è detto che in futuro non possa esserci un’accelerazione.