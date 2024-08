Carboni dall’Inter al Marsiglia: accordo totale, i dettagli

Tutto pronto per lo sbarco di Valentin Carboni dall’Inter all’Olympique Marsiglia, chiusura di prestito oneroso con opzione di riscatto 36 milioni e controriscatto. Visite e firma nei prossimi giorni

Si è discusso tanto del futuro del giovane fantasista argentino Valentin Carboni nelle ultime settimane di mercato ed il suo trasferimento appare ormai cosa fatta.

Il calciatore ex Monza, reduce dalla sua prima apparizione con la maglia della Nazionale maggiore di Lionel Scaloni in Copa America al fianco dei più grandi dello scenario mondiale, saluterà l’Inter a mezzo di una formula appositamente studiata dalla dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per permettere al proprio pupillo di slanciarsi ulteriormente su suolo internazionale alle dipendenze di una vecchia conoscenza nostrana, ovvero Roberto De Zerbi.

L’Olympique Marsiglia avrebbe infatti accettato l’idea di prestito oneroso fissato a 1 milione di euro con tanto di opzione di riscatto inclusa sui 36 milioni, da poter esercitare al termine della stagione in fase di preparazione. Nel caso in cui l’Inter fosse infine convinta delle sue performance annuali, potrebbe esercitare il controriscatto del suo cartellino a 40 milioni per re-inglobarlo negli schemi tattici di Simone Inzaghi.

Carboni all’OM in prestito con diritto di riscatto, l’Inter potrà comunque riprenderlo

Stando alle informazioni lanciate dal portale ‘Foot Mercato’, l’affare ha raggiunto la sua fase conclusiva dopo che tutte le parti coinvolte hanno positivamente acconsentito alla sua realizzazione. Compresa l’entourage dello stesso Carboni, entusiasta di intraprendere una nuova importante parentesi del suo cammino europeo.

Verosimilmente il calciatore dovrebbe lasciare Milano in questi giorni per poi raggiungere Marsiglia già entro sabato, ove svolgerà le solite visite mediche di rito a seguito delle quali potrà suggellare l’accordo con l’apposizione della firma. Il tutto dovrebbe comunque avvenire solo e soltanto a margine dell’operazione di rinnovo del suo attuale contratto con l’Inter fino al giugno 2029.

Nell’attesa, la dirigenza nerazzurra ha anche trovato una nuova sistemazione al mediano francese Lucien Agoumé, visto all’opera nelle amichevoli precampionato dell’Inter in qualità di difensore centrale della linea a tre. Gli agenti del calciatore sono stati accolti in sede questa mattina per definire la pratica di passaggio al Siviglia da cui il club nerazzurro potrà ricavare circa 5 milioni di euro con una percentuale del 50% sulla futura rivendita del suo cartellino. Affare in chiusura entro il termine del weekend.