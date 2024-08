Chiesa all’Inter a zero: annuncio e nuovo ‘indizio’

Chiesa ha solo un altro anno di contratto con la Juventus, Giuntoli teme la grande beffa dal nemico Marotta. Le ultime

La Juventus e Chiesa sono arrivate da tempo a un punto di rottura totale dopo che il figlio d’arte ha dribblato le avances della Roma, la quale aveva raggiunto un’intesa coi bianconeri per l’acquisto del suo cartellino intorno ai 20/25 milioni di euro bonus inclusi. L’esterno non vuole essere trattato come un pacco postale, in sostanza scegliersi la destinazione e un club che può puntare ai massimi traguardi e garantirgli più dei 5 milioni netti attuali.

Col passare dei giorni diventa sempre più improbabile una sua partenza in questo calciomercato estivo, aumentando di conseguenza le percentuali di un addio alla Juve a costo zero fra poco meno di dodici mesi. Giuntoli e molti tifosi juventini temono il peggio, la beffa: nella fattispecie il trasferimento del classe ’97 all’Inter a parametro zero.

Va ricordato che Marotta è un grande estimatore e i rapporti col suo entourage sono eccellenti. Anche se Chiesa traslocò ufficialmente a Torino a inizio ottobre 2020, l’accordo tra lui e il club di Exor fu raggiunto molto tempo prima, quando l’attuale presidente e ad interista era ancora il dirigente più importante – al di là di Andrea Agnelli – della Juventus. Marotta sconfisse proprio la concorrenza nerazzurra, presentando una proposta economica e un progetto migliori alla famiglia e all’allora rappresentante del ragazzo, vale a dire l’avvocato Bozzo.

Chiesa all’Inter gratis: “Marotta un maestro dei parametri zero. Ci credo moltissimo”

La pista Inter a zero sta prendendo sempre più corpo, perlomeno dal punto di vista mediatico. A ‘Radio Radio’ Mario Mattioli è stato netto: “I nerazzurri sono maestri nel prendere parametri zeri validi, perché c’è un maestro a gestirla come Marotta. Credo moltissimo nell’ipotesi Chiesa-Inter, anche perché non vedo squadre interessate ad investire per lui, che non è più lo stesso giocatore dopo l’infortunio”.

A Mattioli fa eco l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo: “Non ci sono le premesse per cedere Chiesa in questa sessione di mercato. Mi hanno detto che non ha intenzione di muoversi da quello che è il suo stipendio attuale, anzi vorrebbe qualcosa in più. L’unica cosa che può succedere è che qualche procuratore trovi una soluzione, ma è molto complicato. La Juve si dovrà accontentare di utilizzarlo al meglio per questa stagione, poi si vedrà”.