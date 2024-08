Operazione choc col City: 32 milioni, prestito più obbligo

Col rinnovo di Dumfries tramonta la pista del ritorno di Cancelo, ma c’è ancora il Barcellona su di lui: il Manchester City fissa il prezzo stellare

L’infortunio di Tajon Buchanan occorso settimane fa nello scenario di Copa America fra le file della Nazionale Canadese ha rotto gli equilibri anche in casa Inter, per il fatto che l’esterno ex Club Brugge avrebbe dovuto avere maggiore spazio di manovra sin dalle prime battute della nuova stagione sportiva come jolly lungo entrambi i fronti laterali alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Come logica conseguenza, la dirigenza sportiva nerazzurra si è data da fare nel tentativo di pescare sul mercato un momentaneo colpo riparatore. Proprio come accaduto in precedenza per Juan Cuadrado. Nonostante le tante occhiate di interesse e i tanti profili sondati anche fra i calciatori più esperti del settore attualmente svincolati, al momento nessuna pista si è concretizzata e le porte restano ancora aperte. A tal punto che persino il Manchester City, consapevole della situazione interna d’organico in casa Inter, ha proposto il proprio calciatore Joao Cancelo di rientro dal buon prestito annuale vissuto al Barcellona nel campionato de La Liga.

Il Barcellona vuole ancora Cancelo e Inter depennata, attesa la mossa del City

Il portoghese, già noto al calcio italiano per aver vestito le maglie di Juventus e Inter in passato, sarebbe certamente stato un colpo ottimale se non fosse che – per questioni relative al minutaggio ed incastri tattici – avrebbe tolto i fari della scena di dosso a Denzel Dumfries.

Soltanto nell’ipotesi in cui l’esterno olandese fosse partito la pista Cancelo avrebbe avuto un senso, ma ormai restano ben pochi dubbi: l’ex capitano del PSV è prossimo alla firma del rinnovo per blindare la propria posizione in nerazzurro. Così facendo, Cancelo resta ancora nel limbo degli uscenti ma piace tremendamente allo stesso Barcellona con cui si è forzatamente separato un mesetto fa.

I catalani vorrebbero prelevarlo a mezzo di una soluzione economicamente comoda e al momento il Manchester City spara davvero alto il prezzo del suo cartellino. Si parla di almeno 7 milioni di sterline di prestito oneroso a cui andrebbero aggiunti almeno altri 18 milioni (circa 23 milioni di euro) per l’obbligo di riscatto a fine stagione. Quel che preoccupa è il fatto che il Barcellona possa non rispettare la promessa economica essendo di fatto uno dei club con il più alto deficit finanziario fra le big d’Europa.