Gnonto in Serie A, l’ex nerazzurro è il colpo in attacco

L’attaccante del Leeds, smaltita la delusione per la mancata promozione in Premier, riflette sul futuro: tre club di A lo vogliono

Dopo aver contribuito, con 8 gol in 36 presenze di campionato, alla scalata del Leeds verso il ritorno in Premier League, Wilfried Gnonto ha incassato la frustrazione del mancato accesso al grande palcoscenico del calcio che conta. La sconfitta nella finale Playoff contro il Southampton ha ovviamente cambiato le prospettive del calciatore azzurro, che non pare disposto a giocare per un’altra stagione nel purgatorio della Championship.

Dopo aver vissuto, da giugno 2022 a settembre 2023, l’inebriante esperienza con la maglia dell’Italia – 13 le presenze, condite da un gol, per il nativo di Verbania – l’ex prodotto delle Giovanili dell’Inter ha voglia di Serie A. Curiosamente, come noto, il classe 2003 non ha disputato nemmeno un minuto nelle leghe professionistiche italiane dopo la sua decisione, maturata all’inizio del 2020, di non firmare il contratto professionistico che il club meneghino gli aveva offerto.

Ecco allora arrivare la proficua esperienza nello Zurigo, grazie alla quale il piccolo ma velocissimo giocatore si è messo in luce al punto tale da rientrare nel giro della nazionale maggiore. Acquistato dal Leeds per 4,5 milioni di euro nel settembre del 2022, Gnonto ha firmato un lungo contratto con scadenza giugno 2027. Un accordo che però potrebbe essere quasi carta straccia data la volontà del giocatore di tornare in Italia.

Gnonto, si fanno avanti in tre per l’ex Inter

Due neopromosse in A, più un blasonato club protagonista di un ottimo cammino nella sua stagione di ritorno nella massima serie: queste le tre pretendenti che si contendono il cartellino del giovane attaccante. Stiamo parlando di Parma, Venezia e Genoa, a caccia di un colpo che potrebbe cambiare non di poco il volto del loro attacco.

Le prime due offrirebbero al giocatore un quasi sicuro posto da titolare in una stagione che, nelle intenzioni, dovrebbe portare ad una salvezza che sia più tranquilla possibile. Il Genoa invece, impegnato com’è nel respingere gli assalti soprattutto dell’Inter per Albert Gudmundsson, vorrebbe cautelarsi qualora, magari a fine mercato, il blitz di Marotta portasse via il gioiello islandese.

Una cosa appare certa: Gnonto difficilmente resterà un altro anno in Inghilterra. Soprattutto considerando la non allettante prospettiva di disputare il campionato cadetto, per quanto suggestivo sia continuare a vestire la maglia dello storico club britannico.

La corsa all’attaccante piemontese di origini ivoriane è dunque appena iniziata: considerando il valore di mercato di Gnonto, le trattative potrebbero svilupparsi inizialmente attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.