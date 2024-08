Il mediano perfetto per Inzaghi: giro d’affari da 58 milioni

Un giro d’affari potrebbe portare all’Inter un mediano che sarebbe molto gradito per il gioco di Simone Inzaghi: l’operazione totale sarebbe da ben 58 milioni di euro

Il centrocampo dell’Inter è ormai deciso per la prossima stagione e con una composizione che si è già dimostrata vincente. Nonostante i tanti rumors delle ultime settimane, Hakan Calhanoglu non lascerà l’Inter e neanche Davide Frattesi, mentre Nicolò Barella ha già rinnovato il suo contratto. Con l’arrivo di Piotr Zielinski, il sestetto è deciso e con ampie possibilità a disposizione di Simone Inzaghi.

Per il futuro, però, qualcosa potrebbe cambiare, soprattutto per quanto riguarda Kristjan Asllani. Nella scorsa stagione, il regista ex Empoli ha avuto ben poco spazio, venendo chiamato in causa solo in caso di assenza del centrocampista turco ex Milan, anche se in partite a volte decisamente importanti.

La prossima stagione potrebbe essere quella della sua consacrazione, ma se così non dovesse essere, viste le qualità che il mediano ha sempre dimostrato anche con la maglia dell’Albania, potrebbe verificarsi l’addio. La Fiorentina ha già provato ad acquistare il calciatore, ma servono più di 30 milioni di euro per strapparlo all’Inter. In caso di maxi offerta, da circa 35 milioni bonus compresi, occhio al possibile sostituto dalla Spagna.

L’Inter segue Javi Guerra: potrebbe essere il sostituto di Asllani

La stagione che sta per iniziare potrebbe essere decisiva non solo per Asllani, ma anche per Javi Guerra. Parliamo di un talento purissimo del calcio spagnolo, in forza al Valencia e di soli 21 anni, ma che ha già in partenza caratteristiche molto importanti.

È alto 187 centimetri e ha un fisico ancora tutto da strutturare che potrebbe renderlo quell’elemento dal grande fisico che a Inzaghi manca, ma senza rinunciare alla qualità. Grazie alla tipica tradizione spagnola, ha un senso del gioco eccezionale, sa far girare la sfera verso l’esterno con ordine e si abbassa a impostare smarcandosi dagli avversari, come abbiamo visto fare in molte occasioni a Calhanoglu.

Per questo potrebbe essere il calciatore ideale per l’idea di calcio di Inzaghi e che potrebbe fare le veci del centrocampista turco in futuro, ancora con tanti margini di miglioramento. Il suo stile è ancora tutto da sgrezzare, ma in Italia potrebbe aggiungere nuove caratteristiche e completare le sue conoscenze. La valutazione di Javi Guerra, al momento, è ancora sui 20 milioni di euro.