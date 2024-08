Segnale all’Inter per il nuovo attaccante: i tifosi lo vogliono subito

L’Inter ha avuto un segnale chiaro e tondo per l’arrivo di un nuovo attaccante: i tifosi nerazzurri spingono per il grande colpo

L’Inter resta attiva sul calciomercato in entrata, pur vivendo una fase in cui non si stanno sbloccando gli arrivi che tanto servirebbero a Simone Inzaghi per completare la rosa. All’appello manca ancora un braccetto di sinistra in grado di rimpolpare numericamente la catena dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, ma anche un nuovo attaccante.

Si è parlato di Albert Gudmundsson come profilo ideale come nuova seconda punta, ma dopo l’attendismo dell’Inter, in attesa di completare le cessioni, la Fiorentina sta spingendo forte per uno dei profili più decisivi dell’ultima Serie A. Intanto, le cose stanno cambiando in casa nerazzurra.

Ieri è stato ufficializzato l’infortunio muscolare al bicipite femorale di Mehdi Taremi. L’attaccante ha spinto forte nel pre campionato, ma sarà costretto a fermarsi per tre settimane. La sua recente storia evidenzia come non sempre l’ex Porto abbia trovato la continuità fisica necessaria, pur senza evidenziare infortuni, e con il fisico imponente che si ritrova non è sempre facile rientrare subito al top. Il ko del nuovo acquisto a parametro zero potrebbe essere un segnale con i tempi giusti alla dirigenza.

L’Inter e la necessità di avere cinque attaccanti: i tifosi spingono per il colpo

La prossima stagione sarà la più lunga di sempre, perché l’Inter, oltre al nuovo format del Mondiale per club, dovrà vedersela anche con i cambiamenti in Champions League. In tutto, la Beneamata potrebbe disputare addirittura più di 70 partite, uno sproposito per la salute degli atleti e le loro condizioni fisiche.

Per questo, la dirigenza deve valutare anzitempo gli eventuali aggiustamenti in entrata. Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno ancora titolarissimi, ma non possono reggere a certi ritmi. Taremi è un passo in avanti importante in tal senso, ma non ci si può affidare solo a Marko Arnautovic per chiudere le alternative nel reparto offensivo – anche perché nella scorsa stagione ha giocato ben poco.

Molti tifosi, quindi, nelle ultime ore hanno chiesto a gran voce l’arrivo di un quinto attaccante, anche se dovesse restare l’austriaco. Potrebbe trattarsi di un giovane cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, utile per la composizione delle liste. La dirigenza, quindi, sarà chiamata a valutare per bene le possibilità a sua disposizione, preso atto del fatto che Valentin Carboni e Joaquin Correa lasceranno comunque Milano.