Un calvario infinito: nuova operazione al ginocchio

Ancora una interruzione necessaria nella fase di recupero della condizione per Schuurs, difensore del Torino accostato all’Inter anche in questa fase di mercato come in passato

Nell’arco della sua storia recente l’Inter ha cambiato diversi difensori, pur riuscendo a mantenere intonsa la propria capacità ed efficienza difensiva nelle varie stagioni che si sono susseguite. Alcuni dei big in campo sono stati persino considerati da molti fra i migliori nei proprio ruolo a livello internazionale, basti pensare a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Poi c’è stata l’ascesa di Alessandro Bastoni in qualità di braccetto mancino e la rinascita di Francesco Acerbi che ha di fatto scalzato dal piedistallo il collega di reparto olandese; accompagnati tutti dalla piacevole sorpresa Benjamin Pavard.

Oggi il tecnico Simone Inzaghi dispone di certezze importanti date dal consolidamento dei suoi protagonisti in organico e dalle piccole aggiunte, come nel caso di Yann Bisseck, che si sono trasformate in qualcosa di indefinitamente positivo. E intanto continua la caccia al potenziale erede del centralissimo di difesa, colui che dovrebbe prendere il posto di de Vrij e Acerbi in futuro per dirigere con maestria l’intera linea. In questo senso risulta comunque difficile per la dirigenza nerazzurra scovare un nome che possa garantire un livello di esperienza adeguato e sia al tempo stesso giovane e di prospettiva, per rientrare nelle indicazioni di mercato promosse dalla proprietà Oaktree. Fra le opzioni trapelate di recente, sebbene non sia affatto nuova all’ambiente dell’Inter, c’è anche un certo Perr Schuurs.

Schuurs ancora out per infortunio e mercato bloccato, anche l’Inter è fuori

Il ventiquattrenne difensore centrale olandese piace ai nerazzurri da molti anni, sin da quando ha mostrato tutte le sue qualità nelle prime annate con la maglia del Torino. Schuurs era stato altresì etichettato come uno dei calciatori già promettenti del panorama calcistico nostrano e per questo ha attirato su di sé le attenzioni delle big che tuttavia non hanno mai avuto modo concreto di potervisi avvicinare.

Anche l’Inter, come noto, ha optato per altri profili ed il suo nome è finito a fondo della lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Soprattutto dopo l’evento che ne ha limitato l’esposizione mediatica lo scorso anno, ovvero il tragico infortunio al crociato proprio nella partita di campionato contro il club di Viale della Liberazione.

Il calciatore ha infatti saltato una stagione intera ed iniziato il periodo di riabilitazione fisica con qualche rallentamento di troppo, dovendo esser sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro a pochissime settimane dall’avvio dei giochi stagionali. Calvario senza fine per Schuurs che, in ogni caso, non potrà fare movimenti di mercato viste le condizioni in cui riversa. Anche le nuove voci di accostamento all’Inter, dunque, vanno del tutto accantonate per il momento.