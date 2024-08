Addio al Chelsea e firma con l’Inter, prestito con diritto di riscatto

L’Inter punta ad un grande colpo direttamente da Londra: può lasciare il Chelsea e vestirsi di nerazzurro in prestito

Sono ormai settimane che gli occhi, in casa Inter, sono costantemente puntati verso l’attacco. Un reparto che ha fatto faville l’anno scorso e che quest’anno, intelligentemente potenziato dall’arrivo a zero di Mehdi Taremi, mostra più frecce all’arco di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore l’inforunio del nazionale iraniano, un risentimento muscolare al bicipite della coscia sinistra, non ha permesso a Taremi di prendere parte all’amichevole contro il Pisa. Non dovrebbe trattarsi di un acciacco troppo grave. Una beffa, però, bella e buona: con il Porto negli ultimi tre anni il bomber non si era mai fermato. Ad ogni modo chi con ogni probabilità lascerà l’Inter entro fine mese è Marko Arnautovic.

Una stagione, a diversi anni dalla sua prima esperienza in maglia nerazzurra, che non ha convinto la dirigenza. Così l’austriaco che a Milano percepisce uno stipendio da 3,5 milioni di euro è in attesa di offerte concrete per dire addio all’Inter con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale. In tal senso Marotta avrebbe puntato un calciatore del Chelsea, a certe condizioni può davvero firmare con i campioni d’Italia.

Addio Chelsea, occhio all’Inter per Broja

Il mercato è fatto di sorprese, di colpi di scena. E l’ultimo in casa Inter potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Marotta è pronto a farsi avanti per un attaccante che il Milan ha sognato fino allo scorso gennaio: parliamo di Armano Broja. Un’idea, una suggestione che può tramutarsi molto presto in qualcosa di più.

L’attaccante albanese, nonostante la scadenza contrattuale con i ‘Blues’ fissata al 30 giugno 2028, potrebbe effettivamente lasciare Londra nelle prossime settimane. I piani del neo tecnico Enzo Maresca, che ha sostituto Pochettino alla guida del Chelsea dopo una sola sfortunata stagione, porterebbero Broja a valutare l’addio.

Marotta sarebbe già alla finestra, pronto a valutare un prestito con diritto di riscatto negli ultimi giorni di mercato. Il bomber classe 2001 arricchirebbe il già fortissimo attacco nerazzurro, costituendo il quarto tassello da consegnare entro fine mese a Simone Inzaghi.

Con una stagione lunga e ricca di impegni alle porte, la dirigenza di Viale della Liberazione vuole concedersi un ultimo grande regalo: e il 22enne nato a Slough potrebbe essere la scelta giusta. Con Pochettino in panchina Broja ha sì collezionato 27 apparizioni complessive, segnando 2 reti e firmando 1 assist, ma in appena 776′ in campo. A Milano potrebbe trovare la sua dimensione ideale.