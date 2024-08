Annuncio improvviso: ‘cedono’ Asllani in Premier

L’annuncio improvviso su Asllani potrebbe cambiare all’improvviso il calciomercato dell’Inter: è successo tutto nelle ultime ore

All’apparenza, o meglio leggendo alcuni dati, Kristjan Asllani potrebbe sembrare la classica riserva, senza troppo impatto sulla squadra, di Hakan Calhanoglu. In realtà, la scorsa stagione ha dimostrato che non è esattamente così, anzi il regista ex Empoli ha dimostrato di essere sempre più importante nello scacchiere di Simone Inzaghi, che gli ha concesso spazio senza paura anche in Champions League e in diversi scontri diretti.

In molti si aspettano che, dopo il lungo apprendistato e dopo aver carpito molto dai compagni di reparto più esperti, la prossima possa essere la stagione della sua affermazione definitiva, nelle continue rotazioni che opererà il tecnico piacentino, in una stagione che potrebbe prevedere addirittura 70 partite.

È bene precisare che l’Inter, almeno in partenza, non ha intenzione di modificare un centrocampo che ha portato grandi risultati, e ciò comprende anche Asllani, che ha una valutazione da più di 30 milioni di euro e per cui è già stata rifiutata l’offerta della Fiorentina. Il destino dell’ex Empoli, però, potrebbe presto parlare inglese, o almeno dall’America sono convinti che sarebbe la cosa giusta.

Dall’America ‘consigliano’ il Liverpool: “Prendete Asllani”

Siamo ad agosto, ma il Liverpool è ancora alla ricerca di un nuovo mediano davanti alla difesa, un uomo in grado di dare l’ordine e le geometrie di cui Arne Slot ha bisogno. In un lungo articolo con dati e statistiche pubblicato sul New York Times, The Athletic ha analizzato un gran numero di giovani centrocampisti che potrebbero fare al caso proprio dei Reds.

E tra i papabili è emerso proprio Asllani. “Ha iniziato solo sei partite in Serie A la scorsa stagione, ma è cresciuto dimostrando di poter giocare come “regista” nella squadra di Simone Inzaghi. Con una buona abilità tecnica con entrambi i piedi, il 22enne sta per portare il suo gioco al livello successivo”, hanno scritto.

Parole di non poco conto, che non significano per forza che una trattativa inizierà – anzi, per il momento non è neanche all’orizzonte -, ma che la reputazione del centrocampista dell’Inter è aumentata a dismisura. E chissà che nella stagione che sta per iniziare non possa arrivare anche la sua consacrazione definitiva, senza se e senza ma.