Inzaghi l’ha presa malissimo: domani visite e firma

Tramonta la pista difensiva che portava a Ricardo Rodriguez, è tutto fatto con il Betis Siviglia per l’ex terzino del Torino. La proprietà nerazzurra Oaktree aveva detto no ad Inzaghi

Immerso nella fase più calda di costruzione dell’organico per la prossima stagione, il tecnico Simone Inzaghi ha potuto analizzare nelle primissime uscite stagionali amichevoli pre-campionato l’organico a sua disposizione.

Nonostante l’assenza della maggior parte dei suoi protagonisti titolari, sono state evidenziate alcune lacune relative soprattutto allo scarso apporto del duo di attaccanti composto da Marko Arnautovic e Joaquin Correa, così come è sobbalzata la necessità di portare in squadra almeno un altro difensore che possa arricchire con una certa dose di freschezza il reparto atterrato. Tale necessità non è sorta a causa di uno scarso impatto prestazionale quanto alla mancanza dell’elemento jolly Tajon Buchanan, il quale resterà a lungo fuori per infortunio.

Da tempo la dirigenza si è mossa nella direzione di scovare un suo sostituto così da garantire ad Inzaghi un buon ricambio lungo le corsie e svincolare Carlos Augusto dal fare troppi extra in più ruoli, ma al momento le soluzioni sembrano scarseggiare. Soprattutto perché, al fine di risparmiare sul mercato, fra i calciatori svincolati senza contratto primeggiano i veterani over-30. Qualcosa che non è mai piaciuto alla proprietà Oaktree rappresentata in prima persona dal presidente Giuseppe Marotta, anch’egli da sempre promotore di una campagna acquisti incentrata sulle giovani leve.

Ricardo Rodriguez al Betis Siviglia, occasione persa per l’Inter. C’era il no di Oaktree

Scartata la pista Mario Hermoso reduce dall’esperienza all’Atletico Madrid, le occhiate di Inzaghi sono piovute su Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro, fresco di saluti al Torino in Serie A, navigava nell’incertezza sulla nuova destinazione e l’Inter appariva una meta plausibile.

Ciononostante, proprio per questioni anagrafiche, Oaktree è stata ben chiara sulle scelte del tecnico e avrebbe rispedito al mittente qualsiasi tentativo di approccio diretto. Di fatto fra le parti non c’è mai stata una trattativa vera e propria e oggi, dopo qualche giorno di calma piatta, è arrivata la conferma che Ricardo Rodriguez prenderà il primo volo per Siviglia. Nel capoluogo spagnolo svolgerà entro la giornata di domani le visite mediche di rito e procederà alla firma del nuovo contratto con il Betis. Il tecnico Inzaghi potrebbe non averla presa bene ma filtra positività sul fatto che la dirigenza nerazzurra gli concederà ulteriore spazio di manovra per scovare il difensore ideale.