La cifra assurda inchioda l’Inter: 191 milioni di euro

Una spesa assurda pesa non poco sull’Inter ed è un problema per l’intero sistema: si parla addirittura di 191 milioni di euro

Il futuro dell’Inter si basa su semplici principi da applicare regolarmente, tra cui c’è anche una particolare attenzione al bilancio in sede di acquisti e bilanciando sempre le entrate con le uscite. Il calcio dei mecenati non esiste più, non in casa nerazzurra almeno, e Oaktree ha seguito a occhio e croce la stessa imposizione che in precedenza avevano dato Suning e Steven Zhang.

Ma non è cambiata solo la disponibilità delle società del nostro Paese, ma anche il modo in cui si fa il calciomercato. Molti prezzi dei cartellini sono lievitati, ma sono aumentati anche i calciatori che si liberano a parametro zero. Proprio per questo, hanno preso sempre più valore agenti e intermediari, che in molte occasioni chiedono cifre esorbitanti. ‘Calcio e Finanza’ ha pubblicato la somma che negli ultimi anni hanno investito le big di Serie A negli ultimi anni in questa voce: molti di voi resteranno a bocca aperta.

Commissioni agli agenti: l’Inter al secondo posto in Serie A

Nel massimo campionato italiano, nel periodo che va dal 2015 al 2023, i club hanno versato complessivamente 1,51 miliardi di euro agli agenti. Al primo posto c’è la Juventus, che è arrivata a garantire ai procuratori addirittura 293,4 milioni di euro, una cifra spaventosa.

Ma non scherza neanche l’Inter, dato che i nerazzurri hanno speso 190,8 milioni di euro, il 12,61% del totale. È chiaro che in molti casi sono stati fatti degli errori nel garantire certe cifre, altre volte sono state compensate da una spesa più bassa per il cartellino. Ad ogni modo, una piccola inversione di tendenza è stata certificata dall’operazione Samardzic dello scorso anno, saltata proprio per qualche commissione non data all’agente del serbo. Insomma, c’è da ragionarci per il futuro.