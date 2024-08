A rischio per il Genoa, che tegola per l’Inter

In vista dell’esordio in campionato sul campo del Genoa, Simone Inzaghi potrebbe essere costretto a fare a meno del big

Non c’è dubbio che nella splendida cavalcata che ha portato i nerazzurri a vincere il ventesimo scudetto della propria storia – il tricolore della Stella, conquistato poi aritmeticamente nel derby giocato a casa del Milan – lui sia stato il trascinatore assoluto della squadra.

Non è tanto, o solo, stata una questione di gol, peraltro tantissimi. Qui si parla di leadership, certificata da una fascia da capitano che nessuno osa più contestare, e di una centralità nelle varie fasi del match che mai deve essere data per scontata, trattandosi di un calciatore che dovrebbe agire per lo più negli ultimi 16 metri.

Stiamo ovviamente parlando di Lautaro Martinez, il ‘Toro’ di Bahia Blanca, capocannoniere dell’ultimo campionato e in stato di assoluta grazia anche con la maglia albiceleste dell’Argentina, con cui ha vinto la Copa America realizzando il gol decisivo ai supplementari della finale contro l’ostica Colombia.

Dopo una stagione in cui raramente ha tirato il fiato, con la non trascurabile appendice della suddetta competizione sudamericana, il 10 nerazzurro si sta godendo delle meritatissime vacanze. Il rientro, previsto a pochi giorni dall’inizio del campionato, potrebbe non essere sufficiente alla riatletizzazione del campione in vista del primo impegno ufficiale, datato 17 agosto.

Verso Genoa-Inter: dubbi sulla presenza di Lautaro tra i convocati

Nonostante diverse indiscrezioni parlino di un possibile rientro anticipato ad Appiano rispetto alla data prevista dell’8 agosto, la realtà è che, all’alba di un’annata che sarà davvero infinita – oltre ai tradizionali appuntamenti, c’è anche il Mondiale per club da onorare da metà giugno a metà luglio – l’argentino potrebbe non essere rischiato.

Troppo esiguo il margine per pensare di vedere in campo in piena forma l’attaccante già nel match inaugurale, tra l’altro non esattamente semplice, sul campo del Genoa.

La buona notizia, per tutti i tifosi nerazzurri, è che proprio in concomitanza con il ritorno a Milano dovrebbe arrivare anche il tanto atteso annuncio sul rinnovo di contratto del fuoriclasse, capocannoniere dell’ultima Serie A nonché della Copa America disputata negli Stati Uniti.

Sono ormai conosciute perfino le cifre del nuovo matrimonio tra l’attaccante argentino e il club di Viale della Liberazione: 9,5 milioni di euro netti l’anno fino al 2029, con Lautaro sostanzialmente destinato a restare nerazzurro se non a vita, quasi.

Tornando alla stretta attualità, una decisione in merito alla possibile convocazione del ‘Toro’ per il match d’esordio della maglia a due stelle verrà ovviamente presa solo a pochi giorni dalla sfida, quando saranno più chiare le condizioni fisiche del campione.