Carboni in sede Inter: rinnovo e poi Marsiglia, tutti i dettagli

Carboni lascia l’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto. Prima il rinnovo con raddoppio dell’ingaggio

Valentin Carboni è appena entrato nella sede dell’Inter con famigliari e agente per rinnovare il contratto fino a giugno 2029. Lo stipendio del talento argentino verrà in sostanza raddoppiato, raggiungendo il milione e mezzo di euro netto a stagione.

Completata la pratica prolungamento, il classe 2005 potrà volare in direzione Francia per le visite mediche e la firma con il Marsiglia. L’accordo tra i transalpini e il club nerazzurro è stato raggiunto già nei giorni scorsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 36 milioni, con controriscatto in favore dell’Inter fissato a 40.