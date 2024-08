Correa, addio con rescissione: l’annuncio del Presidente

Sotto valutazione il fascicolo di Correa da potenziali club candidati all’acquisto, c’è anche l’Estudiantes dell’ex calciatore nerazzurro Veron. Risoluzione ultima spiaggia da non scartare

Un’annata da dimenticare, poi il prestito all’Olympique Marsiglia attraverso un affare raggiunto dalla dirigenza nerazzurra in extremis onde evitare che potesse essere un peso morto nell’organico di Simone Inzaghi. Anche lì in Ligue 1 non ha inciso e Joaquin Correa è tornato alla base con tantissimi dubbi sul suo futuro.

Non tanto legati alla permanenza in squadra, su cui c’è stato da subito un no secco, quanto piuttosto alla potenziale destinazione. Il tecnico lo ha testato sul campo nelle prime amichevoli precampionato senza ottenere riscontri o risultati utili e la carenza di verve nelle prestazioni non ha neppure slanciato il suo nome in Europa. La dirigenza nerazzurra fatica ancora a trovare una sistemazione utile per racimolare una manciata di milioni e Piero Ausilio non esclude neppure l’affare con un club argentino, nel caso ci fosse da parte del calciatore volontà di fare rientro in patria prima del tempo. A tal proposito, l’Estudiantes è uno dei club locali maggiormente interessati al cartellino del calciatore perché direttamente rappresentato da un ex protagonista nerazzurro, ovvero Juan Sebastian Veron.

Veron non smentisce, Correa via dall’Inter: “Piace ma lascio decidere lui”

Quest’ultimo ha incontrato personalmente Correa in occasione dei festeggiamenti del centodiciannovesimo anniversario dalla fondazione del club ed ha confermato l’indiscrezione sul suo conto, dando tuttavia ulteriori indicazioni molto utili a comprendere quanto vicino sia l’Estudiantes al calciatore connazionale.

“È ancora giovane e sente di poter dare un contributo in Europa, dopodiché vedremo“, ha raccontato Veron in prima battuta ai media presenti. “Ad oggi l’affare è complesso ma il calcio riserva sorprese, lascio decidere a lui. L’importante è che riesca ritrovare la strada, noi lo aspetteremo sempre”, ha quindi concluso l’ex calciatore nerazzurro lasciando aperte le porte per un eventuale affare di mercato con l’Inter. Parole che non trovano comunque un appiglio concreto, almeno per il momento. Difatti l’Inter potrebbe persino prendere in considerazione l’idea di procedere alla risoluzione consensuale del contratto nel caso in cui entro la fine del mese non ci dovessero essere aggiornamenti sostanziali sulla sua situazione di mercato.