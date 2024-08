Accordo raggiunto: l’ex bomber dell’Inter torna in Serie A

Un ex bomber dell’Inter potrebbe tornare nuovamente in Serie A. Accordo già raggiunto ma c’è un ostacolo davvero importante da superare

Conto alla rovescia cominciato in vista dell’inizio del campionato di Serie A 2024-25. Sarà proprio l’Inter a inaugurare la stagione con il match inaugurale della nuova annata che vedrà opposti, sabato 17 agosto, i nerazzurri campioni d’Italia al Genoa in casa dei rossoblu.

Prima del debutto in Serie A, i nerazzurri di Inzaghi disputeranno altri due match amichevoli contro l’Al Ittihad a Monza e con il Chelsea a Stamford Bridge. Vedremo se in occasione di uno dei due match, o in prossimità del debutto in campionato, Inzaghi potrà disporre del rinforzo in difesa, cercato ormai da settimane per sostituire l’infortunato Buchanan.

Tanti i profili accostati ai nerazzurri, l’ultimo in ordine di tempo è quello del difensore spagnolo Yarek Gasiorowski per il quale il Valencia chiede almeno 15 milioni. Ormai svanito, invece, Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, svincolato dal Torino e gradito rinforzo da Inzaghi, è stato ingaggiato a parametro zero dal Betis Siviglia.

L’ex attaccante dell’Inter di nuovo Serie A, altre conferme: c’è l’accordo

Inter che, nel prossimo campionato, potrebbe di nuovo ritrovarsi contro un attaccante che ha militato in nerazzurro prima di un addio alquanto tumultuoso. Ci riferiamo, ovviamente, a Romelu Lukaku. Nelle scorse ore, sono arrivate ulteriori conferme sull’intesa ormai raggiunta tra il centravanti belga, in uscita dal Chelsea dopo il prestito alla Roma, e il Napoli di Antonio Conte che rivuole assolutamente l’attaccante protagonista con lui in nerazzurro dell’annata Scudetto 2020-21.

Lukaku è, di fatto, fuori rosa al Chelsea e si sta allenando a parte in attesa di un nuovo trasferimento che i Blues sperano possa essere, stavolta, a titolo definitivo. L’ex Inter, forte dell’accordo con il Napoli sulla base di un contratto triennale da 6 milioni di ingaggio, sta rifiutando altre proposte, in primis quella dell’Aston Villa, in pressing costante sul Chelsea.

La volontà di Lukaku si scontra però con un ostacolo, al momento, apparentemente insuperabile ovvero la cessione di Osimhen, necessaria per sbloccare l’affare. Stallo assoluto tra il Napoli e il PSG che non si spinge oltre gli 80 milioni e non sembra disposto ad ulteriori rilanci al rialzo.

Osimhen è fuori dalle scelte di Conte che, a due settimane dall’inizio del campionato, si ritrova con un attaccante, di fatto, inutilizzabile ma che blocca l’arrivo del suo sostituto, richiesto esplicitamente dall’allenatore partenopeo. Conoscendolo, il suo umore non sarà certo dei migliori proprio come quello di Lukaku.