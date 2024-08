Inzaghi stavolta non ci sta: batte i pugni, richiesta ben precisa

Il tecnico piacentino non è soddisfatto dell’attuale situazione nel reparto: Marotta al lavoro per accontentarlo

89 gol fatti in 38 giornate di campionato. Miglior attacco del campionato. Rosa immutata nei suoi interpreti sul fronte offensivo ad eccezione della partenza di Alexis Sanchez, tra le altre cose non esattamente il giocatore più prolifico del roster e in più, rispetto allo scorso anno, la presenza di un vero bomber come Mehdi Taremi.

Sembrerebbero esserci i giusti ingredienti, nell’Inter di Simone Inzaghi, per un’altra stagione da gol a grappoli come la precedente, ma qualcosa, nella mente del tecnico, sembra scricchiolare. L’annata che si appresta ad aprire i suoi battenti sarà lunga e difficile, ed ecco che allora l’allenatore vorrebbe altro.

Se ci mettiamo anche che l’iraniano dovrà star fuori per 2-3 settimane in seguito ad un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, e che lo stesso Marko Arnautovic – in odore di cessione dopo la deludente stagione scorsa – ha subìto una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra, il mister nerazzurro ha fatto scattare l’allarme.

Il fronte offensivo può contare al momento solo sui soliti, intoccabili, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, col primo che però è appena rientrato a Milano dopo le fatiche transoceaniche con la sua Argentina, trascinata al trionfo in Copa America.

Inzaghi, arriva il diktat del tecnico: la coperta è corta

La situazione in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa – match previsto il 17 agosto alle 18:30 – non sembra essere delle migliori per quello che riguarda le pedine da mandare in campo in attacco. Curiosamente è proprio col sodalizio ligure che l’Inter aveva da tempo avviato il dialogo per Albert Gudmundsson, l’esterno/ trequartista islandese da tempo nelle grazie dello staff tecnico della Beneamata.

Se però fino a qualche settimana fa il 27enne di Reykjavík poteva essere considerato una sorta di sfizio, la ciliegina sulla torta di un attacco già mostruoso, ora la situazione ha assunto quasi i caratteri dell’urgenza. Inzaghi ha capito che serve il prima possibile una seconda punta veloce in grado di saltare l’uomo e di produrre assist per il ‘Toro’ argentino.

Il problema è che Gudmundsson sta andando alla Fiorentina. L’operazione tra i viola e il Genoa può chiudersi a breve intorno ai 25/30 milioni di euro tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e alcuni bonus. L’islandese, che ambiva a trasferirsi all’Inter attendendo invano un assalto nerazzurro al suo cartellino, ha già detto sì al club di Commisso.