È saltato l’affare con l’Inter, la conferma in diretta gela i tifosi

L’agente FIFA era stato profetico sul mancato arrivo del sudamericano alla corte di Inzaghi: l’annuncio in diretta gela i tifosi

Il mercato dell’Inter, iniziato in anticipo rispetto alle concorrenti grazie all’arrivo a parametro zero di due pezzi da novanta come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, si è sviluppato inizialmente su due grandi direttrici: quella del portiere e quella di un esterno d’attacco in grado di vivacizzare la manovra offensiva.

Entrambi i profili erano stati individuati all’interno della rosa del Genoa, che il caso ha poi voluto essere la prima squadra che i nerazzurri affronteranno in campionato con lo scudetto sul petto e con la seconda stella cucita sulla maglia. Il primo, Josep Martinez, è arrivato tutto sommato senza troppo penare.

A proposito sempre di estremi difensori, Marotta aveva seguito, parallelamente all’estremo difensore spagnolo, altri due giovani portieri che avrebbero dovuto essere inseriti in rosa a partire da questa stagione. O forse dirotttati in prestito in vista comunque di un obbligatorio reintegro nell’estate del 2025.

Il primo, Filip Jorgensen, vera sorpresa del Villarreal nella scorsa annata, ha accettato l’offerta del Chelsea, legandosi al club londinese addirittura fino al 2031. Il secondo, un brasiliano di belle speranze, era sembrato più volte sul punto di chiudere col club nerazzurro, salvo poi accettare la clamorosa offerta dell’Al Nassr. Che lo ha strappato all’Athletico Parananese a suon di milioni.

Bento, parla l’agente FIFA: “Io ve lo avevo detto…”

Corteggiato, oltre che dall’Inter, anche da club della Premier League, Bento ha deciso di trasferirsi in Saudi Pro League, con la sua società di appartenenza che ha ben volentieri accettato i 20 milioni messi sul piatto dagli arabi.

Intervenuto in diretta nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, l’agente FIFA Sabatino Durante ha svelato i retroscena legati al mancato arrivo di Bento non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Dove diverse società avevano già espresso gradimento per il suo profilo.

“Chi gestisce il ragazzo preferiva l’Italia o la Premier League, poi alla fine le pretese dell’Atletico Paranaense sono state alte e questo ha fatto sì che non fosse più possibile il trasferimento“, ha dichiarato. “Hanno scelto i soldi, di andare in Saudi Pro League. Inter? Non voglio essere arrogante, ma evidentemente sono fortunato perché avevo detto che non sarebbe andato lì“, ha concluso Durante.