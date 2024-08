È tutto fatto: 5 milioni di euro, affare chiuso in Germania

L’ex Inter firmerà con l’Hoffenheim in Bundesliga, raggiunto l’accordo totale con il Le Havre per una plusvalenza interessante. Aveva lasciato i nerazzurri per mezzo milione nel 2019

La campagna acquisti dell’Inter fino a questo momento è stata limitata a pochissimi colpi, ma di una certa rilevanza. Non tanto a livello economico, viste le chiare indicazioni operative lanciate da Oaktree agli albori della propria gestione societaria, quanto piuttosto a livello tattico.

Per Simone Inzaghi, l’innesto di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski vogliono dire molto: esperienza internazionale, maturità di gioco, mentalità ferrea e grandissime qualità. Ancora non è chiaro in che modo la dirigenza vorrà muoversi per completare il reparto offensivo se dovesse essere orfano della doppia uscita Marko Arnautovic e Joaquin Correa, ma comunque il tecnico vorrà dalla sua almeno un altro attaccante di movimento. Senza poi contare che all’appello mancherebbe anche un centrale giovane e di prospettiva, da inserire gradualmente negli schemi di squadra come fatto con Yann Bisseck lo scorso anno.

L’ex Inter prende il volo, Kinkoué firma con l’Hoffenheim per 6 milioni

Fra i trasferimenti conclusi di recente che non riguardano l’Inter da vicino ma soltanto per vie indirette, dato il passato del calciatore in questione tra le file della Primavera nerazzurra, c’è quello di Étienne Youté Kinkoué dal Le Havre all’Hoffenheim.

L’ex difensore centrale prodotto del vivaio nerazzurro aveva infatti lasciato il club nell’agosto del 2021 per una cifra simbolica di 500 mila euro in direzione Olympiacos, prima che quest’ultimo lo cedesse alla controparte francese. Nel giro di un anno e mezzo il calciatore si è fatto ben rispettare nel campionato di Ligue 1 dove ha collezionato 22 presenze, bottino sufficiente ad alimentare l’interesse di alcuni club europei anche al di là del Reno.

L’accordo con il club tedesco dell’Hoffenheim è stato raggiunto nelle scorse ore per una cifra record di quasi 6 milioni di euro, generanti una plusvalenza notevole nelle casse del club francese cedente. Stando alle ultime informazioni, Kinkoué dovrebbe svolgere le visite mediche di rito entro le prossime quarantotto ore per poi procedere alla firma del nuovo contratto.