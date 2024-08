Lo vendono in Premier: Inter, percentuale sulla rivendita

Occhi attenti dell’Inter sui movimenti di mercato relativi all’ex portiere nerazzurro Brazao, c’è una grossa percentuale sulla rivendita. Ha fatto bene al Santos, ora ha stregato tutti in Premier League

L’Inter cavalca la cresta dell’onda in questa fase di mercato che anticipa l’apertura dei giochi di campionato della nuova stagione, con una serie di colpi di caratura internazionale che serviranno a Simone Inzaghi per alimentare il bacino di opzioni a disposizione. Da Mehdi Taremi a Piotr Zielinski passando per Josep Martinez e qualcuno di ancora sconosciuto che frulla nei piani di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Fintanto che ciò avvenga, c’è grande salvaguardia dei propri fuoriclasse e si procede allo smantellamento dei tanti giovani rientrati dai prestiti. Quantomeno per evitare che questi diventino pezzi scomposti un puzzle perfetto e non lascino il club a parametro zero.

Fra gli affari meno fortunati di cui l’Inter non può certo esser orgogliosa spunta anche quello occorso per Gabriel Brazão, ex portiere nerazzurro. Il classe 2000 aveva infatti provveduto a risolvere consensualmente il contratto in essere con il club lo scorso febbraio per non aver mai avuto mai occasione di scendere in campo con la prima maglia.

Brazao splende in Brasile, ora lo vogliono in Premier: all’Inter spetta il 40%

Nella speranza di cercare fortune altrove, Brazao ha acconsentito al ritorno in Brasile dove è stato accolto dal Santos. A seguito di un primo periodo di ambientamento, il calciatore è stato poi impiegato in pianta stabile come primo portiere titolare per sopperire all’assenza di João Paulo, reduce da infortunio. Le ottime prestazioni registrate in Sud America da quel momento in poi, in parallelo alla seconda metà della passata stagione su territorio europeo, hanno slanciato il cartellino di Brazao sino a renderlo uno dei più appetibili dell’intero scenario sudamericano. Ma non solo.

Quel che più sorprende è la chiamata di almeno un paio di club di Premier League, scrive il quotidiano d’informazione locale ‘Diário do Peixe’. Questi non hanno ancora provveduto a lanciare offerte in via ufficiale al Santos ma sarebbe soltanto questione di tempo prima che ciò avvenga. E l’Inter non può far altro che sorridere per l’avvenimento: in caso di firma spetterebbe l’incasso del 40% della rivendita del cartellino, come previsto dagli accordi sottoscritti fra l’entourage di Brazao ed il Santos al momento della firma del nuovo contratto. Una forma di impegno e di riconoscimento riservata al club nerazzurro che lo ha di fatto fatto crescere fra i grandi, prima del salto finale.