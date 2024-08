Mani sull’erede di Dumfries: colpo Inter da 25 milioni

Un erede di Dumfries, anche dopo il rinnovo: bisognerebbe spendere almeno 25 milioni per far contento Inzaghi

Le amichevoli contano poco e nulla, ma danno comunque segnali e invitano le parti a riflettere sulle potenzialità e le criticità presenti in rosa. E le sfide finora disputate hanno messo in luce due problemi. Il primo, più evidente in attacco: infortunatosi Taremi, l’Inter non ha più creato pericoli con le punte (Correa non ne ha azzeccata una, Arnautovic è entrato e si è fatto male, Thuram è ancora fuori condizione, Salcedo è impalpabile). Il secondo problema è sulla fascia destra. Matteo Darmian, come alternativa a Dumfries, potrebbe faticare parecchio quest’anno.

A quasi trentacinque anni, l’ex Parma e United non può spingere sulla fascia e reggere per 90′ le due fasi senza perdersi. Inzaghi dovrà dunque sperare che Denzel Dumfries non incappi in uno dei suoi soliti lunghi stop a metà stagione, seguito da un periodo troppo esteso per ritrovare la forma.

Con tutti i suoi limiti, Dumfries è un giocatore funzionale e quasi impossibile da rimpiazzare per ciò che l’Inter è oggi. Uno più forte costerebbe almeno 40 milioni di euro. A livello fisico e atletico, l’olandese sa fare tutto ciò che Inzaghi gli chiede: ha imparato a difendere ordinatamente, a chiudere le diagonali, a occupare le posizioni giuste. Raramente si fa trovare fuori posizione.

Dumfries dà insomma l’equilibrio necessario al gioco di Inzaghi, anche se a livello offensivo è troppo macchinoso e poco migliorabile. La tecnica per scartare, fare goal e assist, non ce l’ha. E non è quello il suo ruolo, infatti, essendo nato come terzino difensivo. L’Inter vuole tenerselo stretto: vuole arrivare subito al rinnovo, anche perché perderlo ora (o peggio ancora a zero) significherebbe dover cercare senza soldi un’alternativa valida.

L’erede perfetto di Dumfries costa più di 25 milioni: l’Inter non può investire

Sì che esiste, l’alternativa a Dumfries. Non è però Buchanan, già bocciato da Inzaghi come esterno destro, né può essere un altro laterale da 15 milioni di euro. L’erede Dumfries a prezzo più abbordabile costa almeno 25 euro e rappresenta un mezzo rischio dal punto di vista tattico: si tratta dello svizzero Dan Assane Ndoye. Il ventitreenne del Bologna era stato infatti seguito a giugno come possibile sostituto dell’olandese, nel caso di una cessione in Premier a oggi scongiurata.

Dopo l’ottimo Europeo, il Bologna ha però capito che il ragazzo poteva valere oro e ha alzato le pretese. Anche per questo l’Inter ha alzato bandiera bianca. Probabilmente, a Inzaghi sarebbe piaciuto. Sarebbe stato un giocatore assai diverso da Dumfries: simile dal punto di vista atletico ma meno ordinato tatticamente e meno inquadrabile come pedina nello scacchiere inzaghiano. Con lo svizzero l’Inter avrebbe guadagnato in tecnica e pericolosità, ma avrebbe perso in equilibrio e solidità difensiva.

Trovare chi coniuga bene entrambe le cose, ovvero tecnica e fisicità, è difficile. Ci vuole un Vinicius, ma è roba che l’Inter non può trattare nemmeno nei sogni. Quindi avanti con Dumfries, ma senza rinunciare del tutto alla possibilità di arrivare a Ndoye.

Tre ruoli in uno

Un quinto di destra che possa fare anche la seconda punta… e magari tornare utile anche a sinistra. Ecco cosa potrebbe rappresentare Ndoye per l’Inter. Ma il problema è che l’Inter potrebbe approcciarlo solo vendendo Dumfries e presentando un’offerta al Bologna intorno ai 25 milioni.

Inzaghi dovrebbe faticarci molto su per trasformare Ndoye in un’alternativa valida a Dumfries. Essendo un’ala offensiva non sembra in grado di fare il quinto nel gioco inzaghiano. E c’è il rischio concreto che faccia la fine di Dalbert (uno per cui l’Inter spese un mare di soldi e che dopo quattro partite era già da buttare).

Avrebbe dunque senso tenere in rosa sia un Dumfries che un Ndoye. Vale a dire usare lo svizzero come un jolly, da provare anche in attacco, come seconda punta. Quindi il ventitreenne del Bologna è più un’alternativa possibile ad Arnautovic che all’olandese. L’Inter lo monitorerà ancora, e magari si farà sotto più in là, quando ci saranno più soldi da spendere.