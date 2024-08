Chelsea-Inter 1-1: Thuram torna a ruggire, Dumfries è distratto

L’Inter scende in campo per l’ultima amichevole del pre-campionato a Stamford Bridge, contro il Chelsea: prove generali di qualità

Sabato alle 18:30, si parte con il campionato in casa del Genoa. In ottica del vicino impegno, Inzaghi non si porta dietro Hackan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Out Taremi, Aranutovic, de Vrij e Zilinski. In campo ci sono Augusto in posizione di braccetto sinistro, Darmian sulla fascia destra e Asllani in regia. In attacco, Inzaghi ripropone la coppia Correa-Thuram.

Il primo affondo della gara arriva all’8′ dal Chelsea: Dewsbury-Hall addomestica un pallone vagante in area e serve Guiu; l’attaccante allarga un sinistro interessante che obbliga Sommer alla smanacciata. I nerazzurri capiscono che, nonostante l’orario da siesta, gli avversari non sono orientati al riposo quanto loro.

Qualche interista (soprattutto Dimarco e Thuram) si desta dopo il quarto d’ora di gioco, e così la squadra allenata da Inzaghi prova a proporsi in attacco, pur non riuscendo a scomodare Sanchez. Al 25′. Bisseck parte palla al piede, lancia Correa sulla trequarti, e per l’argentino è semplice servire Thuram più a sinistra: il francese danza sul limite in area e fulmina il portiere del Chelsea con un tiro quasi all’incrocio. Alla mezzora di gioco scatta un accenno di rissa dopo un contatto Acerbi-Cowill, ma fa troppo caldo e le squadre cedono al pacifismo.

La coppia Darmian-Sommer prova a mettere in scena una ricostruzione della famosa papera Perisic-Radu contro il Bologna: passaggio su rimessa laterale al portiere che non controlla bene e mette quasi Guiu in condizione di scippargliela. Ma Sommer non è Radu e, alla fine, ci mette una pezza. Poco dopo Barella serve bene Dimarco in area, che di testa passa il pallone nelle braccia di Sanchez.

Lo svizzero fa un grande intervento al 36′ su una deviazione pericolosa del solito Guiu. Cucurella si fa notare con un paio di interventi da macellaio iberico: il primo su Thuram a centrocampo, il secondo su Darmian (davvero spettacolare) in area, che non resiste e gli grida: “Hijo de puta!”

Nel secondo tempo, nei Blues, entrano subito Caicedo, Nkunku, Palmer e Veiga. Dimarco ci prova al volo al 51′, ma si oppone Sanchez. Sommer salva sul primo palo con la gamba al 57′ su Jackson. Al 65′, Mudryk punta Pavard e serve Nkunku, ma la sua deviazione, troppo debole, finisce larga. Il Chelsea cerca il pareggio e lo trova a fine gara con un tiro teso di prima del ventenne Ugochukwu.

Chelsea-Inter 1-1, il tabellino: 25′ Thuram, 89′ Ugochukwu

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 6; Gusto 6,5 (81′, Ugochukwu 7), Fofana 6 (69′, Adarabioyo 6), Colwill 6 (69′, Badiashile 6), Cucurella 6 (46′, Veiga 6,5); Fernandez 6, Lavia 6 (46′, Caicedo 6); Madueke 6,5 (46′, Palmer 6), Dewsbury-Hall 5,5 (46′, Nkunku 6), Mudryk 6 (78′, Sterling sv); Guiu 6,5 (56′, Jackson 6). Allenatore: Enzo Maresca

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 7 (70′, Fontanarosa 6), Acerbi 6,5 (60′, Pavard 6), Carlos Augusto 6; Darmian 6 (60′, Dumfries 5,5), Barella 6,5 (85′, Topalovic sv), Asllani 6 (58′, Frattesi 6), Mkhitaryan 6 (81′, Berenbruch sv), Dimarco 6; Thuram 7 (60′, Salcedo 5,5), Correa 5,5 (75′, Quieto 6). Allenatore: Simone Inzaghi

Note: Ammonizioni: 31′, Colwill, 31′, Acerbi, 41′, Cuccurella, 58′, Mkhitaryan

L’unica giocata buona di Correa è l’assist a Thuram. Per il resto galleggia al limite dell’area senza tagliare e senza pressare; in contropiede, se gli capita il pallone, lo perde subito, se deve saltare, salta in ritardo, se deve contrastare, si tira indietro. Thuram ha scaldato il piede e ha cominciato a far reagire i muscoli: oltre al bel goal, il francese difende bene il pallone e scatta con brillantezza. Altra incoraggiante prestazione per il gigante Bisseck: il ragazzo difende con forza e si propone sempre bene in progressione.

Acerbi sembra essere tornato sul pezzo, Dimarco è vivace ma poco preciso. Sommer riesce in un paio di interventi molto importanti anche se non sembra molto sicuro nei disimpegni. Dumfries è ancora palesemente fuori condizione e certe volte appare distratto: suo il fallo sullo scadere su Ugochukwu che poi porta al goal dello stesso laterale.