Correa e non solo: tripla contropartita per il vice Bastoni

Correa per arrivare al vice Bastoni. E se non l’argentino, si può mettere sul piatto anche un uruguaiano o un austriaco

L’Inter ha finora valutato numerosi nomi per portare in rosa un nuovo braccetto sinistro. La proprietà ha fatto capire di preferire un giocatore giovane, dai costi accessibili e dal discreto potenziale. Fosse stato per Inzaghi, invece, si sarebbe preso subito Hermoso, e chi si è visto si è visto. L’impressione è dunque che i nerazzurri non si sbilanceranno fintanto che non troveranno un’occasione giusta.

Nel frattempo, tratterranno il giovane Fontanarosa e chiederanno a Carlos Augusto di sdoppiarsi: il brasiliano dovrà continuare a proporsi come vice Dimarco e vice Bastoni. Per Fontanarosa, anche se alla finestra ci sono almeno quattro club di B interessati a un prestito, sembrava che l’Inter preferisse aspettare: l’idea era che una sistemazione, al ragazzo, potesse essere trovata anche al volo e in extremis. In realtà sembra già scritto che tornerà in B. Magari alla Reggiana, di nuovo in prestito annuale.

Ormai, però, c’è anche chi dubita che l’Inter stia davvero cercando ancora un difensore. Sulla carta, guardando le richieste della proprietà e le esigenze di Inzaghi, il profilo migliore sembra quello di Kiwior. Un difensore che conosce già la Serie A, giovane ma non troppo (quindi gradito al tecnico che non impazzisce per i baby), duttile (può fare il braccetto ma si può anche impostare come centrale per il dopo-Acerbi) e prendibile. All’Arsenal, al momento, è il quinto centrale…

Volendo accontentarsi di un profilo più abbordabile dal punto di vista economico ma non troppo azzardato dal punto di vista tattico e tecnico, sul mercato c’è anche qualcos’altro. Per esempio il messicano Johan Vasquez, del Genoa.

In un certo senso, il venticinquenne ex Cremonese potrebbe essere un obiettivo fattibile data la contingenza. Il Genoa, dopo aver perso Retegui, ha bisogno di un attaccante. Finora i rossoblù hanno resistito a tutti gli assalti da parte della Fiorentina per Gudmundsson, proprio perché non possono permettersi di perdere un altro riferimento lì davanti. E l’Inter ha ciò che potrebbe servire a Gilardino.

Correa come contropartita per Vasquez, il vice Bastoni già pronto per la A

Qualche giorno fa Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato chiaro della situazione del club. Intervistato da Il Secolo XIX, ha lasciato intendere che il club non vuole più cedere dopo aver perso Retegui.

Venduto l’argentino all’Atalanta, si continua però a parlare di un passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina. Secondo Blazquez, però, l’islandese resterà in Liguria almeno finché non ci sarà un sostituto gradito a Gilardino. Retegui è partito perché il ragazzo voleva giocare con un club più grande, e perché il Genoa aveva già pensato di poter investire su Vitinha (pagato circa 27 milioni).

Per Gudmundsson la situazione, però, è diversa: “Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto“, ha rivelato Blazquez. “Abbiamo respinto le offerte della Fiorentina perché non abbiamo un sostituto all’altezza e quindi non possiamo privarci di Albert. Non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici: è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi“.

Se non Correa, c’è Arna…

E l’Inter potrebbe offrire ai rossoblù un sostituto a scelta fra tre disponibili. Se Gilardino vuole una seconda punta da rilanciare in un ambiente più protetto, ecco qui il Tucu Correa. Se vuole un attaccante esperto e di peso, c’è pronto Arnautovic. Difficile che l’austriaco si presti all’affare, purtroppo.

Se invece il club ligure vuole puntare su un giovane affamato, c’è sul banco anche Satriano. In cambio, l’Inter si accontenterebbe di poco. Magari andrebbe di lusso uno scambio alla pari. Correa al Genoa e Vasquez in nerazzurro. Volendo, l’Inter potrebbe anche metterci sopra 3-4 milioni.

Il messicano è un mancino. Un difensore tosto, veloce e di esperienza internazionale (dopotutto è un titolare della selezione messicana). Ha venticinque anni, quindi non è troppo vecchio, e potrebbe crescere perfezionandosi tecnicamente. Non sarebbe malissimo come vice Bastoni.