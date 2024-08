Nuovo colpo a zero dell’Inter: è un big, l’annuncio definitivo

Il big arriverà a zero, in molti ne sono ancora convinti, ma le cose sono molto più complicate del previsto

Qualche giorno fa i nuovi agenti di un big accostato a lungo all’Inter come possibile colpo a zero sono stati intercettati a Milano. Di conseguenza si è subito tornati a parlare di un incontro con la dirigenza nerazzurra. Non ci sono però segnali che i procuratori del giocatore avessero intenzione di trattare con Marotta. Più probabilmente avranno chiacchierato con il Milan, rendendosi disponibili per un confronto anche con l’Inter che, però, non dovrebbe esserci stato.

Si tratta di un profilo di certo gradito a Inzaghi e preso in considerazione da Ausilio e Marotta come possibile rinforzo già alla fine dello scorso campionato. Ciononostante l’Inter non è mai andata oltre una generica richiesta di informazioni, dato che le aspettative economiche del giocatore appaiono incompatibili con la politica societaria di Oaktree. Anche a livello anagrafico, il profilo non sta nei parametri.

Pur essendo forte, esperto e tatticamente inquadrabile nel 3-5-2 di Inzaghi, vuole un ingaggio troppo alto e ha ventinove anni. Troppi per Oaktree, che ha chiesto alla dirigenza di orientarsi soprattutto su giovani dai costi abbordabili e futuribili, cioè da far crescere e poi rivendere. Lui è Mario Hermoso, ex Atletico Madrid.

Liberatosi a zero dai materassai spagnoli, il difensore centrale è ancora senza squadra. Forse sta aspettando davvero l’Inter. Ciò che è certo è che si è dimostrato freddo con il Napoli e poco interessato alle offerte pervenute dalla Spagna. A questo punto, la strada sembra segnata: se Marotta non lo ha contattato finora, lo spagnolo andrà a finire in Arabia Saudita o in Inghilterra, per guadagnare decine di milioni all’anno.

Sfuma il colpo a zero per l’Inter: il big se ne va in Arabia?

Pare che si sia mosso anche il Manchester United, che per Hermoso sarebbe una destinazione più che gradita. Ma al momento i Red Devils sembrano concentrati su altre trattative (hanno appena chiuso per Matthijs de Ligt, per più di 50 milioni, e per Mazraoui per 20 milioni e passa).

Secondo la stampa spagnola, il centrale ex Atletico ha comunque l’imbarazzo della scelta. In mano avrebbe almeno cinque offerte vicine o pari alle proprie richieste economiche (5 milioni a stagione). Anche De Laurentiis avrebbe potuto offrirgli una cifra alta (4 più bonus o 4,5 milioni), ma il difensore mancino vuole preferibilmente una squadra che giochi in Champions.

Dall’Arabia, e più precisamente dall’Al-Shabab, potrebbero arrivare più di 10 milioni a stagione. Il club saudita, che ha da poco tesserato Giacomo Bonaventura e vuole, vorrebbe rinforzarsi con il big a parametro zero, e sembra già convinto i suoi nuovi agenti con la promessa di un ricco bonus.

Niente Hermoso, ci si attende il nome a sorpresa

Come vi ripetiamo da giorni, la sensazione è che per l’Inter Hermoso sia un capitolo chiuso. Quindi, anche se nelle corse ore si è tornati a parlare di un incontro tra i dirigenti dell’Inter e l’entourage di Hermoso, ci sono pochissime possibilità di quagliare.

Della stessa idea è anche Fabrizio Romano. Il giornalista, dal suo profilo su X, ha smentito che ci sia stato un incontro fra Inter e procuratori dello spagnolo. Anche perché i procuratori visti a Milano dovevano essere agenti della scuderia dell’AM, dalla quale il difensore si è liberato qualche giorno fa. Quindi, l’unica conferma possibile in questi giorni è che non è in corso alcun tipo di trattativa fra la società nerazzurra e l’ex Atletico Madrid.

Baccin e Ausilio cercano un nome a sorpresa. Un nuovo Bisseck, da tirar fuori da un’oscura squadra di un oscuro campionato e da pagare due soldi. L’accelerata per il nuovo difensore, se ci sarà, arriverà solo nei giorni finali del mercato.