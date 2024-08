Oaktree approva il talento: il colpo dell’Inter dalla Spagna

Oaktree dice sì al nuovo profilo per il calciomercato dell’Inter: i nerazzurri vogliono portare a termine il colpo dalla Spagna (e non solo)

L’Inter è in una fase di stallo sul calciomercato, ma ciò non preoccupa la dirigenza nerazzurra, che aveva già previsto di non effettuare grossi investimenti in entrata e pensa che il gruppo della scorsa stagione possa fare sicuramente bene anche nella prossima, confermandosi ai vertici in Italia e facendo molto bene anche in campo europeo.

La proprietà americana ha le idee ben chiare su come gestire la società, e non sono così dissimili rispetto a quanto accaduto al Milan. I colpi che riguardano profili esperti saranno ben pochi, e saranno valutati soprattutto talenti che potrebbero avere un futuro molto importante nel club. Già in questa sessione di mercato le cose sono andate in questa direzione e in quelle successive potrebbe essere ancora più chiaro.

Certo, andranno valorizzati anche i talenti attualmente a disposizione. Uno di questi è certamente Kristjan Asllani: in tanti pensano che la prossima possa essere assolutamente la sua stagione e già in quella passata gli sono state date sempre più responsabilità, anche in partite pesanti per Simone Inzaghi. Il titolare resterà comunque Hakan Calhanoglu, ma con circa 70 partite da onorare ci sarà spazio per tutti.

L’Inter segue Turrientes della Real Sociedad: dalle Olimpiadi alla Milano nerazzurra

Se le cose non dovessero andare come prospettato, allora il regista albanese potrebbe decidere di cambiare aria e trovarsi una nuova destinazione in grado di valorizzare le sue qualità. La Fiorentina di recente ha provato a più riprese a prelevarlo senza successo dall’Inter, ma anche diverse big europee potrebbero avere la meglio, purché portino offerte da più di 30 milioni.

L’Inter, intanto, continua il suo lavoro di scouting e anche in quella zona di campo ha identificato un profilo che piace parecchio. Si tratta di Benat Turrientes, talento spagnolo che è stato impegnato alle Olimpiadi con la Spagna – anche se raramente da titolare – e ha solo 22 anni.

Non ha una struttura fisica molto importante, ma si tratta di un ragazzo capace di organizzare il gioco, in pieno stile spagnolo e che potrebbe imparare tanto e affinare le sue caratteristiche nel gioco di Inzaghi. L’Inter ci pensa e nel 2025, se dovesse cedere Asllani, proverebbe ad affondare il colpo. Certo, va considerata anche la sua valutazione: attualmente servono 20 milioni di euro per lui, ma tra un anno potrebbero essere molti di più.