Scelta molto rischiosa: butta via una stagione

Quella del giocatore potrebbe essere una scelta molto rischiosa, ma l’Inter è intenzionata ad assecondarlo

L’Inter di Oaktree vuole puntare sui giovani e sulla loro valorizzazione, ma l’approccio della dirigenza, in molti casi, è ancora quello di favorire innanzitutto le aspettative personali dei tesserati, mettendo in secondo piano la convenienza economica e l’interesse sportivo. Qualcosa del genere è stato fatto con Zinho Vanheusden, che a 25 anni avrebbe dovuto rendersi disponibile a una nuova avventura in A, per provare a dimostrare la propria utilità, e che invece ha preferito tornare in Belgio, dove giocherà in prestito al Malines.

Lo stesso potrebbe accadere anche con Filip Stankovic, il giovane portiere nerazzurro, che sembra sempre più vicino al Venezia. L’Inter gli ha permesso di scegliere una destinazione preferita e il ragazzo ha in pratica chiuso la porta prima al Bari, poi al Sassuolo e infine alla Sampdoria per poter giocare in Serie A con la neopromossa allenata da Eusebio Di Francesco.

L’estremo difensore ventiduenne serbo è stato corteggiato per tutta l’estate dai doriani, per i quali ha giocato lo scorso anno. Ma ha deciso di non voler ripetere l’esperienza in Liguria, nonostante l’apprezzamento di Pirlo e le garanzie di titolarità.

Il ragazzo vuole insomma andare a giocarsi il posto in un club di A (destinato sulla carta alla retrocessione) piuttosto che fare il protagonista a Genoa dove è già stato bene. Il suo rifiuto alla Samp ha creato anche dei problemi nella trattativa che l’Inter stava portando avanti per arrivare a Leoni. Ma Stankovic sembra deciso, vuole il Venezia. E la scelta appare sotto più punti di vista rischiosa.

La scelta rischiosa di Stankovic: rischia di passare una stagione in panchina

Mentre Filip Stankovic organizza il suo trasferimento in Laguna, anche per Ionut Radu si lavora a una cessione. L’Inter si aspetta una soluzione veloce e definitiva. Si parla infatti di un accordo già definito con il Sassuolo, anche se il giocatore rumeno si è preso qualche giorno per riflettere: pare stia aspettando una possibile chiamata dalla Sampdoria, che però sembra aver scelto l’atalantino Vismara per sostituire Stankovic.

La situazione di Radu assomiglia un po’ a quella di Satriano. Per l’uruguaiano l’Inter e il Brest hanno trovato già d’accordo per un trasferimento a titolo definitivo, ma il giocatore non è convinto della destinazione perché sta aspettando offerte dalla Liga.

Tornando a Filip Stankovic, il ragazzo dovrebbe trasferirsi al Venezia in prestito. Ciò significa che la squadra di Di Francesco non avrà alcun problema a lasciarlo sempre in panchina nel caso in cui Joronen, attualmente il primo portiere in rosa, dovesse ben figurare: chi acquista in prestito non ha alcun interesse a valorizzare un giocatore che andrà via a fine stagione. Ecco perché si parla di scelta rischiosa.

Un problema di concetto o di qualità

Innanzitutto perché Stankovic arriverà a Venezia per coprire un ruolo da vice. E poi perché non è affatto scontato che Di Francesco darà al ragazzo la possibilità di mettersi in mostra. Ma forse i dirigenti nerazzurri sono così convinti delle potenzialità del ventiduenne da dormire sonni tranquilli. Magari immaginano che il portiere possa tranquillamente diventare il titolare dei lagunari, sorpassando nelle gerarchie Joronen.

C’è anche da dire che se non riuscisse a essere titolare nel Venezia… per l’Inter non dovrebbe poi alimentarsi un rimpianto troppo grande. Anzi, a quel punto bisognerebbe farsi qualche domanda sul suo valore reale. Dopotutto, Inzaghi non sembra essere mai stato convinto sul ragazzo. L’anno scorso, quando l’Inter non aveva portieri in rosa, lo schierò varie volte titolare in precampionato. Quest’anno non lo ha mai convocato nemmeno per le amichevoli.

Ciò che è certo è che è stata una trattativa molto più lunga del previsto. Filip Stankovic ha deciso di entrare come secondo portiere, come vice di Jesse Joronen, per la stagione 2024/2025 dei lagunari. Il nerazzurro era già stato a un passo dal Venezia durante la trattativa per Tessmann. I veneti hanno poi provato a prendere Plizzari del Pescara e Sorrentino del Monza. Infine, chissà come e perché, hanno convinto Stankovic.