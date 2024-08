Chelsea-Inter, valanga di critiche dopo la partita: “È stato orribile”

Scarsa qualità del servizio streaming in occasione dell’ultima amichevole giocata dall’Inter contro il Chelsea a Londra, tifosi in rivolta: “Non si sentiva nulla”

Il percorso precampionato dell’Inter è stato piuttosto lineare, complice il fatto che la dirigenza – dopo aver annullato la tournée estiva nell’est asiatico a margine del passaggio di proprietà da Suning ad Oaktree – abbia deciso di svolgere il tutto entro le mura interne europee.

La difficoltà è cresciuta partita dopo partita, man mano che anche i protagonisti più esperti ed importanti dell’organico facessero capolino ad Appiano Gentile per prendere parte ai primissimi allenamenti ad alta intensità. E dopo quattro match amichevoli giocati su buoni livelli, ma senza lasciare un segno indelebile, l’Inter ha potuto affrontare anche il Chelsea, club internazionale di grande prestigio e protagonista dell’ennesima sessione estiva di mercato a suon di svariate decine di milioni spesi.

La chiave tuttavia non sta nella quantità di denaro da investire ed il gioco dei ‘Blues’ ne è stato comunque dimostrazione, nonostante siano riusciti ad agguantare il pareggio proprio nei minuti finali della partita grazie ad un guizzo di Ugochukwu. Il gol di Marcus Thuram spezza gli indugi sulla sua condizione e rilancia lo spirito nerazzurro a pochi giorni dall’inizio dei giochi di campionato, cui prenderà parte anche il collega e bomber Lautaro Martinez.

Streaming difficoltoso per gli utenti, Chelsea-Inter finisce nella bufera

Per quanto piacevole o meno possa esser sembrata la partita agli occhi dei tanti tifosi presenti a Stamford Bridge, ciò che ha lasciato davvero perplessi quanti siano riusciti a seguire il Chelsea da casa è stato il servizio streaming nel suo complesso. Quest’ultimo, infatti, presentato dal canale Chelsea TV non è stato all’altezza delle aspettative e questo non è certo un buon biglietto da visita in occasione dell’avvio di campionato, momento cruciale per gli appassionati.

Il servizio, etichettato con cinque stelle su cinque nel feedback generale, sarebbe stato influenzato in negativo dalla sovrapposizione audio delle voci di altri cronisti e commentatori presenti nella sala trasmissioni dello stadio inglese. In diretta, infatti, molti tifosi hanno lamentato distorsioni ed una scarsa chiarezza di fondo; qualcosa che ha destato talvolta anche una netta frustrazione. La lamentela è sfociata non soltanto in forma privata ai danni dell’emittente del servizio streaming ma è altresì dilagata sui social network, luoghi sempre vivi per poter discutere – non sempre in positivo – del gioco più bello del mondo.