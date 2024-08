Addio Inter, tifosi furiosi: trasferimento al Liverpool per 40 milioni

I tifosi dell’Inter sono furiosi per l’ultima operazione di calciomercato: se ne va al Liverpool per 40 milioni di euro

Le vie del calciomercato dell’Inter restano abbastanza sbarrate sia in entrata, sia un uscita, alle porte della prima partita di Serie A contro il Genoa. I nerazzurri si sono mossi con largo anticipo e hanno chiuso le operazioni Taremi e Zielinski, poi il lavoro della dirigenza si è concentrato sull’unica vera necessità identificata al termine della scorsa stagione: il secondo portiere.

Si voleva affiancare un nome giovane e di grandi prospettive a Yann Sommer ed è andata esattamente così, visto che il club ha puntato su Josep Martinez, che aveva già dimostrato il suo valore in Italia con la maglia del Genoa, sia in Serie B sia in Serie A. Per il prossimo futuro, lo svizzero resterà titolare, ma di conseguenza, un altro nome piuttosto importante non è più arrivato ad Appiano Gentile.

Si tratta di un profilo che era stato cercato soprattutto dopo l’addio di André Onana con direzione Manchester United, ma che alla fine non è stato mai veramente trattato, un po’ per i costi troppo alti del cartellino, un po’ perché i nomi sul tavolo dei nerazzurri erano tanti. Stiamo parlando di Georgi Mamardashvili del Valencia: ora il portiere è sempre più vicino al Liverpool.

Il Liverpool piomba su Mamardashvili: affare da 40 milioni

Molti tifosi, soprattutto via social, hanno a lungo caldeggiato l’arrivo del portiere georgiano sulla sponda nerazzurra del Naviglio, anche poco prima dell’arrivo di Josep Martinez. Ora saranno piuttosto delusi di sapere che il portiere non arriverà mai all’Inter, sicuramente non nel prossimo futuro.

Secondo quanto scritto da ‘As’, infatti, Mamardashvili è finito nel mirino dei Reds, disposti a spendere anche quanto chiede il Valencia pur di arrivare al portiere. La cifra in ballo è di 40 milioni di euro, davvero tanto considerando che fino a un anno fa ne sarebbero serviti poco più di 20 per portarlo a Milano.

L’operazione è ben avviata e presto potrebbe arrivare alla fumata bianca, ma in ogni caso il Liverpool non ha intenzione di tenerlo in rosa. Il contratto di Alisson Becker scadrà, infatti, a giugno 2027 e quindi il georgiano, in grande evidenza anche con la sua nazionale agli Europei, potrebbe subito partire in prestito in un altro club di Premier League, in modo da ambientarsi al meglio.