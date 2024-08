Non solo Gudmundsson per Arnautovic: l’Inter piazza un altro esubero

L’Inter non molla sul calciomercato e sta ancora cercando di piazzare un colpo in attacco: non c’è in ballo solo il possibile scambio Gudmundsson per Arnautovic

La parola d’ordine del calciomercato dell’Inter è ‘opportunità’. Questo semplice sostantivo è il motore che potrebbe far girare il motore della proprietà per garantire a Simone Inzaghi una rosa completa e pronta ad affrontare la stagione più lunga di sempre, con ben 70 possibili partite in cantiere.

Se per quanto riguarda il braccetto di sinistra finora ci sono solo tanti nomi, alcuni giovani e costosi e altri meno, qualcosa potrebbe muoversi all’improvviso in attacco. La pista Albert Gudmundsson sembrava definitivamente naufragata: troppe settimane di attesa per uno dei fantasisti migliori dell’ultima Serie A, troppo difficile piazzare Marko Arnautovic, che ha ancora un anno di contratto e non troppa voglia di spostarsi – ancor meno per la Turchia o l’Arabia Saudita.

Proprio quanto tutto sembrava finito e l’islandese sempre più vicino alla Fiorentina, l’Inter è tornata in gioco e l’ha fatto proprio con un clamoroso intreccio che vedrebbe la punta ex Bologna al Genoa e Gudmundsson finalmente a Milano. L’operazione non è facile, comunque: l’ingaggio del bomber è pesante, sui 3,7 milioni di euro netti a stagione, e i liguri pretendono un prestito oneroso piuttosto alto, sulla scia di quanto proposto dalla Viola.

Scambio Gudmundsson per Arnautovic: l’Inter ha provato a inserire un altro esubero

Prima che si pensasse a questo tipo di scambio, che effettivamente converrebbe un po’ a tutti, l’Inter ha pensato di tentare un’altra via per soddisfare il Genoa. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il primo nome in cantiere era quello di Joaquin Correa.

Come ormai ben sapete, l’argentino non rientra nel progetto dei campioni d’Italia che, comunque vada, hanno già in cantiere il suo addio da qui a fine mercato. La pista, però, non è mai decollata e l’argentino resta ancora bloccato all’Inter, anche per sua volontà. I nerazzurri, come è noto, potrebbero decidere di procedere con la rescissione del contratto, facendo registrare una plusvalenza, ma risparmiando anche sul suo ingaggio.

Ora, però, gli sforzi dei club si stanno concentrando sullo scambio di prestiti tra Arnautovic e Gudmundsson, conferma la Rosea. E l’appuntamento alla prima giornata di campionato tra pochi giorni potrebbe far gioco a entrambe, permettendo di risolvere due problemi in uno.