La Roma ‘caccia’ Dybala: Ausilio fiuta il grande colpo

A Roma si ricomincia a mettere in discussione il futuro di Dybala: anche Ausilio ha già drizzato le antenne

Qualche giorno fa Daniele De Rossi ha dichiarato che non è suo costume “legare mani e piedi” ai giocatori che vogliono andare via. E la stampa romana ha interpretato quelle parole come un riferimento a Paulo Dybala. La situazione è parecchio nebulosa. Alcuni tifosi accusano la Jola di volersene andare, mentre per alcune fonti sarebbe la Roma a premere per l’uscita, per guadagnare e abbassare il monte ingaggi.

Si dice per esempio che la Roma possa aver presentato a Dybala un’offerta scritta pervenuta dall’Arabia. I più catastrofici parlano addirittura di tentativi di ostracismo: per convincerlo a smammare (a dire di sì ai sauditi), i giallorossi potrebbero anche tenerlo in panchina per un po’, già a partire dalla partita di esordio stagionale contro il Cagliari. Secondo questa lettura, la volontà della Joya sarebbe quella di restare, mentre sarebbe la proprietà americana a spingere per l’addio.

E come spesso accade nella Capitale, ci sono tante altri voci che dicono il contrario. La più diffusa è che De Rossi si stia impegnando per mediare fra le parti e ottenere da Dybala un’assicurazione sulla sua permanenza. L’arrivo di Soulé potrebbe aver innervosito il trentenne ex Juve? Non è dato saperlo. Ma, per carattere, Paulo non dovrebbe essere un tipo così permaloso e rompiscatole.

Indubbiamente però Dybala, che dovrebbe aver già detto di no ai milioni arabi, ha scelto la Roma per essere un protagonista, e potrebbe dunque esserci rimasto male scoprendo di essere diventato un “sacrificabile”.

Ausilio tiene d’occhio il caso Dybala: l’obiettivo è il colpo a zero

Qualora Dybala dovesse rimanere alla Roma, si presenterebbe molto presto il problema del rinnovo: l’argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e non si è ancora mai parlato di prolungamento. Gli americani hanno deciso di abbassare il monte ingaggi, e i 6 milioni dell’argentino pesano parecchio. Per questo avrebbero voluto vendere Smalling e Abraham… Non ci sono ancora riusciti, e difficilmente ci riusciranno. Ergo, è altrettanto difficile che quest’anno possano proporre all’attaccante argentino un rinnovo alle cifre attuali.

Ed è qui che potrebbe farsi avanti l’Inter. La situazione è simile a quella di Chiesa. Pur non avendo interesse a presentare subito un’offerta, i nerazzurri potrebbero avere parecchio interesse a trattare il giocatore come acquisto a zero. Nel caso di Paulo Dybala, poi, verrebbero a cadere anche tutti quei dubbi di collocazione tattica che rendono l’acquisto di Federico Chiesa relativamente rischioso.

L’ex Juve potrebbe essere quella seconda punta di qualità che Inzaghi chiede alla dirigenza da più di due anni (Sanchez, lo scorso anno, è tornato proprio per dare al tecnico imprevedibilità e fantasia in attacco). Prenderlo subito, però, appare fuori discussione. Primo, perché la Roma ci vuole guadagnare (punta a incassare almeno 25 milioni), e secondo perché difficilmente l’argentino accetterebbe un ruolo di riserva.

Frizioni con Marotta: l’Inter dovrebbe puntare su Ausilio

C’è anche un’altra variabile da tenere in considerazione. Due anni fa, Dybala si era liberato a zero dalla Juve aspettandosi di passare all’Inter, dopo la lunga corte che gli aveva fatto Marotta, suo grande estimatore praticamente da un decennio. E Paulo aspettò l’Inter per tutta l’estate, senza però ricevere conferme dalla dirigenza e dal suo primo referente: l’attuale presidente Beppe Marotta.

Messo alle strette, trovò un accordo con la Roma, a cifre molto più basse rispetto a quelle che gli erano state prospettate dall’Inter. Verosimilmente, quindi, lui e il suo entourage saranno rimasti poco contenti. Ecco perché, in caso di nuove ipotetiche contrattazioni, a farsi avanti con Dybala dovrebbe essere Piero Ausilio.

Anche il ds nerazzurro è sempre stato un grande fan dell’argentino: lo seguiva dai tempi del Palermo e lo ha sempre considerato come un rimpianto per l’Inter, avendolo solo sfiorato nel 2013 e nel 2014, cioè prima del passaggio alla Juventus.