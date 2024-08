Trattativa saltata, addio Inter: c’è l’annuncio

La trattativa si chiude definitivamente: con l’annuncio ufficiale diventa manifesto anche l’addio all’Inter

Ci sono giocatori che continuano a essere accostati all’Inter per anni… Così, anche se in definitiva non c’è mai stata una seria trattativa, quando alla fine finiscono in un’altra squadra, gli interisti si scoprono contaminati da uno spiacevole sentimento di dispiacere. Si sentono delusi, addirittura beffati. Una sensazione tanto ingiustificata quanto insensata, ma probabilmente inevitabile.

Di certo, è capitata la stessa cosa nelle scorse ore con Wan-Bissaka, allorquando il West Ham ha annunciato di averlo acquistato dal Manchester United. Praticamente, da più di un anno, il classe 1997 nato Croydon, zona sud di Londra, e cresciuto calcisticamente nel Crystal Palace è stato accostato all’Inter come sostituto di Dumfries.

Spesso si era parlato di uno scambio alla pari tra l’inglese e l’olandese. Ultimamente, invece, era uscito fuori che il laterale ormai ex United stesse rifiutando ogni offerta per aspettare l’Inter: si era messo in testa che avrebbe giocato in nerazzurro. Ma così non è stato: la trattativa, mai davvero arrangiata da Ausilio è saltata definitivamente: è quindi addio certo ai colori nerazzurri ora che Wan-Bissika è passato al West Ham.

All’inizio, sembrava che Aaron Wan-Bissaka non ne volesse proprio sapere degli Hammers. Ora invece si dice felice di essere arrivato nel nuovo club e di vestire la maglia bordeaux. Pur manifestando la giusta malinconia per l’addio allo United, sembra più che pronto a giocare un ruolo da protagonista nella formazione allenata da Julen Lopetegui.

Addio all’Inter: si chiude la trattativa con il West Ham

“A tutti coloro che hanno a che fare con lo United, dico grazie“, ha scritto Wan-Bissaka sui social. “Mi avete aiutato a realizzare tanti miei sogni e lascio il club con dei ricordi che mi dureranno per tutta la vita… Sono così grato per l’amore, l’aiuto e il sostegno che ho avuto dai giocatori e dallo staff negli ultimi cinque anni“.

Wan-Bissaka is West Ham ⚒️ pic.twitter.com/52pXINQ1dT — West Ham United (@WestHam) August 13, 2024

Lo United lo aveva preso a fine giugno 2019 pagandolo almeno 55 milioni di euro (le cifre ufficiali non sono mai state rese note). Il West Ham lo ha pagato 15 milioni di sterline. Il laterale si è legato agli Hammers con un contratto di valido fino al 2031. Prenderà lo stesso stipendio che prendeva allo United ma con una piccola differenza: ora lo stesso importo sarà ripartito in sette rate, una per ogni anno di contratto.

E ora per i Red Devils si avvicina ancora di più Mazraoui. Il marocchino arriverà molto probabilmente insieme a Matthijs de Ligt. I tifosi degli Hammers sembrano soddisfattissimi, e sembrano contenti anche quelli dello United che da un po’ di tempo consideravano Bissaka una specie di ruota sgonfia.

Di certo i supporter nerazzurri non devono rammaricarsi per il mancato arrivo dell’inglese: sarebbe stato un buon sostituto per Dumfries ma non un upgrade. Anche perché avrebbe prima dovuto adattarsi alla Serie A e agli schemi di Inzaghi. Semmai gli interisti possono invidiare gli Hammers per il loro mercato. Finora hanno preso Luis Guilherme, Max Kilman, Wes Foderingham, Crysencio Summerville, il tedesco Niclas Füllkrug, Guido Rodriguez, Jean-Clair Tobido (obiettivo della Juve) e, ciliegina sulla torta, Wan-Bissaka. Una grande sessione di calciomercato!