Assist all’Inter per Chiesa: Juve messa alle strette

Anche la Roma rema contro la Juve: i giallorossi prestano un assist incredibile per Federico Chiesa all’Inter

Cristiano Giuntoli spera ancora che si faccia avanti una squadra di Premier o araba. O che Antonio Conte e Daniele De Rossi facciano la voce grossa con le rispettive proprietà per chiedere uno sforzo sul mercato e acquistare il giocatore da loro apprezzato. Per invogliare acquirenti, il dirigente bianconero sembra pronto al maxi-sconto. Si accontenterebbe di uno scambio con un esubero. O di meno di 20 milioni.

Ma nessuno si muove. E Federico Chiesa, rinnegato anche da Thiago Motta, resta alla Juve con il contratto in scadenza a giugno 2025. A questo punto, la più grande paura degli juventini è che il loro attaccante esterno stia davvero trattando con l’Inter per un trasferimento a zero.

Per questo a Torino fanno ancora il tifo per la Roma, sperando che la proprietà americana del club giallorosso voglia fare un regalo a De Rossi. Con la notizia della possibile cessione in Arabia di Dybala, in tanti hanno dunque sperato che i giallorossi potessero sciogliere le ultime riserve e puntare tutto su Chiesa.

A sorpresa però è uscito fuori che la Roma sta lavorando per ingaggiare Boga: un sostituto tecnico dell’esterno bianconero. E ciò viene appunto letto come un incredibile assist a Marotta e all’Inter per l’acquisto a zero di Chiesa nel giugno 2024.

Assist all’Inter per Chiesa a zero: Giuntoli furioso

I tifosi della Roma non sembrano entusiasti all’idea di accogliere il classe ’98 Jeremie Boga. L’attaccante del Nizza è un nome noto in Italia per aver giocato dal 2018 al 2023 in Serie A (prima al Sassuolo e poi all’Atalanta) senza lasciare un segno indelebile. Il ragazzo è veloce, bravo nel dribbling e ha un’ottima visione di gioco, ma non è paragonabile a Dybala da rotto e non è nemmeno vicino a Chiesa.

Nella sua ultima stagione al Nizza ha fatto bene (28 presenze e 6 goal, più tante buone partite), e potrebbe essere l’uomo giusto per le casse in crisi del club giallorosso. Dal punto di vista fisico, però, è uno che si infortuna spesso. E tecnicamente può diventare un giocatore fastidioso, specie quando prova il dribbling impossibile e perde palla o quando si rifiuta di tornare indietro per coprire la fascia.

Prendendo Boga, la Roma direbbe definitivamente addio all’ipotesi Chiesa. E per la Juve aumenterebbero invece le possibilità di perdere l’esterno a zero. E nel modo peggiore, dato che l’ex Fiorentina sembra gradire soprattutto la possibilità di passare all’Inter dove si sente apprezzato da Marotta.

A questo punto Giuntoli sarebbe anche disposto a cederlo subito, sia all’Inter che al Milan. Infatti si dice che Ramadani, procuratore dell’esterno offensivo, abbia già incontrato la dirigenza nerazzurra e quella rossonera. Il Milan avrebbe risposto che non è interessato. L’Inter avrebbe invece mostrato apprezzamento, pur rivelando varie perplessità. Perplessità che possono essere tradotte come: “Ora non abbiamo un euro, ma il ragazzo lo prendiamo volentieri a zero tra qualche mese, fosse solo per fare un dispetto a Giuntoli…“

La Juve ci spera ancora

Attualmente la Juve chiede 20 milioni. Presto potrebbe abbassare le pretese a 15. E poi chissà… Da qui alla fine del mercato, cioè al 30 agosto, la Juventus spera ancora di poter incassare qualcosa. Ma più passano i giorni e più le pretendenti si tirano indietro.

Chi rimane a disposizione? Per ora sembra che il ragazzo piaccia ancora solo al Napoli e all’Inter. Ma sia Marotta che De Laurentiis non hanno nessuna intenzione di aiutare il nemico Giuntoli.

Certo, la Roma potrebbe ancora rappresentare una soluzione utile, soprattutto per Federico Chiesa, che in giallorosso sarebbe un titolare, ma gli americani non vogliono prendere in rosa giocatori che chiedono stipendi troppo alti. E senza cessione, presto Chiesa comincerà davvero a cercarsi una squadra come futuro free-agent.