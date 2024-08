Bisseck fa impazzire le big europee: cifra monstre e firma sul contratto

Crescita radicale del centrale tedesco alle dipendenze di Inzaghi nell’ultima stagione, ora vale almeno 40 milioni. Su di lui c’è l’interesse di qualche big ma l’Inter vuole blindarlo

A seguito della mezza emergenza di mercato che aveva attanagliato l’Inter lo scorso anno per via dell’uscita di scena di Milan Skriniar, fresco di accordo con il Paris Saint-Germain, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta ancora nelle vesti di amministratore delegato e Piero Ausilio ha scelto l’opzione Benjamin Pavard per coprire il vuoto lasciato dallo slovacco. Il solo francese però non era sufficiente a garantire ricambi lungo la frazione del centro-destra della difesa e per questo gli osservatori hanno confermato la qualità ed il potenziale di Yann Bisseck come ulteriore rinforzo.

Reduce dall’esperienza all’Aarhus nel massimo campionato danese, certamente non sul medesimo piano tecnico della Serie A nostrana, il roccioso tedesco è stato prelevato dall’Inter con l’idea di farlo crescere il più possibile. Sin dalle prime battute in campionato con indosso la maglia nerazzurra ha dato prova del suo valore giocando in modo semplice ed intuitivo, mentre sul finale di stagione ha dato il meglio di sé mostrando anche una grande personalità che lo ha portato ad interpretare alla perfezione le direttive di Inzaghi.

L’Inter blinda Bisseck, è importante per Inzaghi: 40 milioni sul mercato ma stop alle pretendenti

Oggi Bisseck ha incominciato con il piede giusto anche l’avvio della nuova annata, tanto da aver sorpreso positivamente anche nelle amichevoli pre-campionato.

Questo è un ottimo biglietto da visita: non si esclude infatti che il minutaggio del tedesco possa crescere a dismisura in campionato per fungere da valida alternativa a Pavard; c’è chi ipotizza che possa persino esordire da titolare sin dai primi minuti dell’imminente incontro di campionato con il Genoa, in programma questo sabato.

La crescita di Bisseck si è altresì tradotta in un rapido incremento della sua valutazione di mercato, ferma intorno ai 40 milioni di euro. Per l’Inter è già un gioiellino su cui poter investire ma non c’è alcuna intenzione di metterlo in vendita per generare plusvalenza, perché il tedesco è pienamente parte del progetto di Inzaghi ed il tecnico piacentino spera di poterlo adattare anche a ruolo di centrale fisso per il futuro. La volontà della dirigenza appare dunque ben chiara: servirà blindare Bisseck a mezzo di un rinnovo di contratto quasi immediato per scacciare anche le eventuali big internazionali che hanno già adocchiato il suo profilo.