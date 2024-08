Mossa a sorpresa di Marotta: messaggio diretto al Genoa per Gudmundsson

Non è mai scemato del tutto l’interesse dell’Inter per il fantasista islandese, ora ecco il rilancio. Genoa nuovamente sotto pressione sul mercato ed Arnautovic potrebbe essere la chiave di volta

Colpi di scena continui in questa fase conclusiva di mercato sul fronte Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, attualmente sotto contratto con il Genoa nonché prossimo avversario dell’Inter nel match d’esordio della nuova stagione del campionato di Serie A, è infatti stato accostato a più riprese sia al club nerazzurro che alla Fiorentina senza tuttavia mai pendere in modo netto da una parte o dall’altra.

Ad essersi interessata a lui fra le prime in ordine cronologico è stata proprio la società di Viale della Liberazione nei mesi passati, attraverso sondaggi mirati che avevano lasciato presagire qualcosa di buono per l’immediato futuro. L’esito della trattativa sarebbe però dipeso dalle richieste economiche del club cedente che, non a caso, si sono attestate intorno ai 30 milioni di euro. Cifre alte per l’Inter a meno di qualche cessione di spessore, non di certo qualcosa nei programmi della dirigenza a meno di grandi occasioni di mercato. Motivo per cui nelle scorse settimane l’interesse dell’Inter sembrava esser passato in secondo piano e quello della Fiorentina aveva preso il sopravvento, spiazzando le tante altre rivali.

Gudmundsson fra Inter e Fiorentina, il Genoa aspetta l’affondo definitivo: c’è Arnautovic

La squadra viola vorrebbe uno come lui nei suoi ranghi forse ancor più di quanto non sia motivata l’Inter ed infatti, proprio nelle scorse ore, sono arrivate conferme circa la proposta per l’acquisto.

Adesso però l’affare sembra finito in una fase di stand-by e l’Inter avrebbe riguadagnato posizioni nel testa a testa per Gudmundsson, un assist delicato da parte del direttore Pradè che potrebbe poi trasformarsi nella staccata definitiva dei nerazzurri verso il traguardo comune. “Bisogna aspettare e vedere se la Fiorentina la tira per le lunghe”, ha scritto ‘Il Corriere Fiorentino’ in un intervento recente. Eppure il tempo corre e lo stesso calciatore avrebbe intenzione di cambiare aria verso una nuova importante destinazione, possibilmente prima dell’inizio dei giochi. Non è da escludere che l’Inter possa davvero spuntarla all’ultimo, nei giorni finali della sessione estiva, intavolando con il paziente Genoa un’operazione di scambio con il cartellino di Marko Arnautovic.