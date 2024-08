Colpo sensazionale dell’Inter: dal Real Madrid con lo sconto

Idea César Palacios del Real Madrid per il futuro, è il talento perfetto post Mkhitaryan. Se ne parla nell’estate 2025 quando rientrerà dall’infortunio al crociato

Per almeno una decina di giorni l’Inter si è allenata a ranghi ridotti ed ha partecipato alle prime amichevoli precampionato coi pochi veterani presenti all’appello, assieme a tantissimi giovani in attesa di un trampolino di lancio per le tante pretendenti sul mercato.

Fra quanti non hanno usufruito del periodo di riposo prolungato, concesso a seguito della partecipazione alle coppe internazionali, c’è stato anche Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha fatto da subito valere tutto il proprio estro senza lasciare scampo a dubbi: le sue condizioni sono ancora ottimali e conta di essere protagonista in stagione come ha fatto anche in passato, sperando di poter reggere sullo stesso livello per molto altro tempo in futuro.

Eppure l’età avanza e la visione d’insieme di Giuseppe Marotta ammette la possibilità che sul mercato vadano compiute scelte oculate affinché – quando Mkhitaryan alzerà bandiera bianca – l’Inter sia già coperta dal suo sostituto. Senza nulla togliere a Davide Frattesi, altro grande talento in squadra su cui Simone Inzaghi può far riferimento come mezz’ala sia di sinistra che di destra, le attenzioni della dirigenza sono pur sempre rivolte verso i giovani prospetti.

Cesar Palacios post Mkhitaryan, bisognerà aspettare il 2025

Di recente ha fatto parlare bene di sé un fantasista che ricorda per caratteristiche tecniche l’armeno: il suo nome è Cesar Palacios.

Diciannovenne di ruolo trequartista, adattabile a centrale di centrocampo, è attualmente sotto contratto con la seconda squadra del Real Madrid ed anche in questa stagione militerà nella terza serie spagnola. Sebbene vi sia voglia di sondarlo ancor più da vicino per dare certezze ai report d’osservazione del recente passato, Palacios dovrà far attendere i suoi scrutatori.

Il calciatore spagnolo è infatti reduce da un brutto infortunio al crociato e non farà rientro in campo prima della primavera del 2025. Certamente una nota negativa che influirà anche sulle sue quotazioni di mercato, andando tuttavia a favorire chi come l’Inter potrebbe essere interessata a portarlo all’interno dei propri ranghi. In ogni caso bisognerà aspettare la sessione estiva successiva per poter prendere in seria considerazione l’ipotesi di un affondo a cifre piuttosto ridotte.