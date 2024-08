Dall’emergenza all’abbondanza: l’attacco pesante di Inzaghi per l’esordio

Tanti nomi nell’attacco dell’Inter a disposizione di Inzaghi, mai così tanti negli ultimi anni in questa fase iniziale di campionato. Contro il Genoa potrebbe esserci anche l’esordio di Taremi

Nel giro degli ultimi anni, una delle criticità raccolte dall’Inter al suo interno è stata relativa alla profondità del reparto offensivo. Di fatto, nell’arco della gestione della panchina da parte di Simone Inzaghi non c’è mai stato un numero tale di risorse che permettesse al tecnico di operare con leggerezza negli incastri pre-partita.

Tanto che in diverse occasioni sono state confermate e riconfermate sempre le solite soluzioni, non ultima quella dello scorso anno con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il duo ha funzionato a dovere ma lo stesso non può dirsi dei rispettivi sostituti, ovvero Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Delusioni abbondanti anche sotto il profilo realizzativo, le due alternative sono dunque finite per esser considerate necessarie per il semplice fatto che non vi era nessun altro su cui poter contare. Inzaghi ha fatto di necessità virtù, ma alla fine dell’anno ha tirato le somme lasciando intendere che il reparto andava rinnovato con un certo margine di profondità.

Inzaghi ha più scelte in attacco, contro il Genoa potrebbe toccare a Taremi

Il primo grande acquisto è stato infatti Mehdi Taremi, attaccante robusto e dalla grande capacità finalizzativa, reduce dall’esperienza internazionale al Porto.

Con lui l’attacco ha assunto un certo spessore e le buone prestazioni offerte nella fase di preparazione precampionato hanno dimostrato che Inzaghi, adesso come mai fatto prima, potrà contare su un terzo titolare. Nell’attesa che possa giungere anche il quarto definitivo, l’Inter ha ancora fra sé l’argentino Joaquin Correa rientrato dal prestito flop all’Olympique Marsiglia.

Si cercano ancora soluzioni per la cessione dell’ex Lazio percorrendo la via più breve, ma non è escluso che possa esser convocato già nella sfida contro il Genoa all’esordio della nuova stagione del campionato di Serie A. In ogni caso certo è che non partirà dal primo minuto, mentre secondo alcuni è già staffetta Lautaro-Taremi per prendere il posto al fianco di Thuram nel tandem d’attacco di un certo peso specifico per abbattere la barriera difensiva che dovrebbe adoperare Alberto Gilardino.