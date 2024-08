Faye non si è allenato con i compagni! Inter, ormai è tutto deciso

Un indizio di mercato: il Barcellona vuole cedere Faye e non lo fa più allenare con i compagni della prima squadra.

Fra i tanti nomi associati all’Inter per il ruolo di vice-Bastoni, nelle ultime settimane si è sentito evocare parecchie volte anche il giovane Faye. Fare affari con il Barcellona non è mai una passeggiata: i catalani vendono a caro prezzo tutti i loro tesserati, anche quelli che hanno visto raramente il campo.

Il club intende la frequentazione dalla cantera blaugrana come una ragione più che sufficiente per chiedere il doppio del prezzo basato sulla schietta valutazione tecnica di un profilo. Ergo, l’Inter che sta seguendo Mikayil Faye sa bene che per il giovane difensore centrale senegalese il Barcellona potrebbe sparare alto.

Il ventenne è stato seguito già da vari club italiani: inizialmente aveva stregato gli osservatori della Juve, poi era finito nel mirino dell’Atalanta. Da qualche settimana, invece, è stato accostato all’Inter come papabile riserva di Bastoni. Il ragazzo, che i catalani hanno simpaticamente soprannominato “Mostro” per le sue qualità difensive e le sue doti fisiche, è un mancino che può giocare come centrale e come terzino sinistro.

Alto uno e ottantasei, è un giovane ben strutturato fisicamente, veloce, esplosivo in progressione e bravo nel leggere il gioco. Secondo i report degli esperti di campionati giovanili è per caratteristiche uno dei difensori più promettenti della sua generazione.

Offerta per Faye: il Barcellona lo allontana dai compagni

In Spagna hanno scritto che l’Inter si sarebbe mossa nei giorni scorsi presentando una prima offerta al Barcellona. Altre fonti parlano invece di una generica richiesta di informazioni. Mentre dall’Italia, dagli ambienti più vicini al club nerazzurro, sono arrivate delle secche smentite.

Non è ben chiara la posizione della dirigenza dell’Inter. Si sono raffreddati per le richieste troppo alte dei catalani o non sono convinti che Faye sia l’uomo giusto da aggiungere in rosa? Magari Inzaghi ha fatto capire che non è il profilo che cerca…

I siti iberici hanno scritto che il Barcellona vorrebbe ricavare dalla cessione di Faye non meno di 15 milioni. Un prezzo sostenibile da Oaktree ma non in un’unica soluzione. Si sarebbe per questo ragionato di una formula del tipo prestito più diritto od obbligo di riscatto. Il problema, però, non sarebbe tanto il club catalano quanto l’atteggiamento del senegalese: sembra infatti che il ventenne abbia fatto presente di preferire un’altra destinazione.

Disdegna l’Inter? Probabilmente, preferisce giocare titolare. Quindi vorrebbe aspettare un’offerta da un club che possa garantirgli il posto assicurato nell’undici di partenza. La cosa, però, ha infastidito il Barcellona. Per questo da un paio di giorni Faye non si sta allenando più con i compagni. Un chiaro segnale da parte della dirigenza blaugrana che non vuole perdere la possibilità di venderlo.

Futuro lontano dalla Catalogna

A quanto pare, però, non è quella dell’Inter l’offerta che fa gola al Barcellona. Ai blaugrana sarebbero infatti arrivate proposte anche dalla Turchia, dalla Bundesliga e dalla Ligue 1. E in vantaggio, al momento, dovrebbe esserci il Rennes. Anche i francesi sono infatti pronti a investire su Faye, e a differenza dell’Inter hanno a disposizione il budget adeguato per far felice Joan Laporta.

Per i blaugrana la situazione di Mika Faye comincia a diventare fastidiosa. Secondo Sport ieri Faye non si è allenato con il resto dei compagni di squadra. E non sembrano esserci motivi di carattere fisico o disciplinari alla base della decisione. Quindi crescono le possibilità che il ventenne sia pronto a lasciare la Catalogna.

Ma in Spagna non parlano più di Inter. Scommettono soprattutto sul Rennes e poi sul Besiktas. Sempre secondo la stampa ibertica i turchi si sarebbero fatti avanti nelle scorse ore con una proposta da 10 milioni di euro cash.